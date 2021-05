Wer auf Facebook unterwegs ist, ist häufig auch Desinformationen und Verschwörungsmythen ausgesetzt. Denn die Social-Plattform ist immer noch die Nummer eins unter den sozialen Netzwerken, wenn es um die Verbreitung von Lügen und Fake News geht. Diesen traurigen Titel möchte Facebook endlich ablegen und arbeitet beständig daran, das Teilen von Desinformationen über die Plattform einzudämmen. Das neuste Feature, das diesem Zweck dienen soll, ist ein sogenannter „informational alert“. Dahinter steckt ein Pop-up, das Usern angezeigt wird, wenn diese wiederholt Desinformationen geteilt haben. Facebook verkündet:

[…] we’re launching new ways to inform people if they’re interacting with content that’s been rated by a fact-checker as well as taking stronger action against people who repeatedly share misinformation on Facebook. […] we’re making sure fewer people see misinformation on our apps.

Das bedeutet zum einen, dass Facebook einen Alarm für Facebook Pages einführt. Dieser informiert User, wenn eine Seite, mit der sie interagieren möchten, bereits durch das mehrfache Teilen von Desinformationen auffällig geworden ist.

Zum anderen erklärt Facebook, dass nun auch Maßnahmen gegen individuelle Facebook Accounts in die Wege geleitet werden. Vorausgesetzt diese teilten mehrfach Content, der als problematisch eingestuft wurde. Auf dem Unternehmens-Blog heißt es:

We’ve taken stronger action against Pages, Groups, Instagram accounts and domains sharing misinformation and now, we’re expanding some of these efforts to include penalties for individual Facebook accounts too. Starting today, we will reduce the distribution of all posts in News Feed from an individual’s Facebook account if they repeatedly share content that has been rated by one of our fact-checking partners.