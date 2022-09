Jahrelang haben Twitter User auf dieses Feature gewartet, jetzt steht es offiziell in den Startlöchern: Der Edit Button kommt erstmals in die Testphase für Nutzer:innen der Plattform. Allerdings können auch nach diesem Roll-out nur bestimmte User auf die Editierfunktion zugreifen – während diese einige Einschränkungen aufweist.

Mit der Funktion „Tweet bearbeiten“ können Nutzer:innen Änderungen an ihrem Tweet vornehmen, auch nachdem dieser veröffentlicht wurde. Doch die Tippfehler oder falschen Tags können nur binnen 30 Minuten korrigiert werden. Über diese Einschränkung hatten wir bereits Anfang August berichtet. Ist ein Tweet bearbeitet worden, markiert Twitter diesen mit einem Symbol, einem Zeitstempel und einer Kennzeichnung. So können alle Leser:innen deutlich erkennen, dass der ursprüngliche Tweet geändert wurde. Durch das Antippen der Kennzeichnung wird das Bearbeitungsprotokoll des Tweets angezeigt, das frühere Versionen des Tweets enthält. Demnach werden die Fehler nicht komplett vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen.

Das Zeitlimit und der Versionsverlauf tragen laut Twitter zur Integrität der Konversation bei, indem öffentlich festgehalten wird, was gesagt beziehungsweise geschrieben wurde. Jay Sullivan, General Manager für Consumer and Revenue Product bei Twitter, hatte bereits vor Monaten geäußert, dass die Integrität der Konversation durch einen Edit Button nicht in Mitleidenschaft gezogen werden dürfe.

Without things like time limits, controls, and transparency about what has been edited, Edit could be misused to alter the record of the public conversation. Protecting the integrity of that public conversation is our top priority when we approach this work.