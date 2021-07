Die Trend-App ist längst zu einer festen Größe in der Marketing-Strategie vieler Social Media Manager geworden. Viele Advertiser haben trotzdem immer noch Schwierigkeiten, den Ton der Community zu treffen, erfolgreiche Influencer-Kampagnen umzusetzen oder ansprechende Clips zu produzieren. Deswegen hat TikTok jetzt eine neue Informationsserie gelauncht: Unplugged. In dem Format werden nach und nach mehrere Informations-Sessions zu unterschiedlichen Themen veranstaltet.

Den Anfang machte eine Session mit dem Titel „Creators Spotlight“ und legte den Fokus auf die erfolgreichsten Creator der Plattform. Wie Marken diese für ihre Werbestrategie nutzen können, erklärt die Trend App in einem Zoom Meeting. TikTok schreibt zu dem neuen Unplugged-Format:

Go beyond ads and collaborate with creators to get your brand in front of the TikTok community authentically. Learn about their creative processes LIVE on TikTok: UNPLUGGED Creators Spotlight sessions!