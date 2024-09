Wo diese kleine, aber feine Änderung zu finden ist? Nach dem Öffnen einer Story erscheint nun bei Klicken des Teilen-Buttons in der unteren Reihe ganz links die neue Auswahlmöglichkeit Mention. Et voilà, so einfach kannst du Accounts nachträglich in deiner Story taggen. Diese Funktion war bei Instagram bereits seit April 2022 gang und gäbe und entsprechend gern genutzt – dementsprechend werden sich User wohl über die plattformübergreifende Funktionsangleichung freuen.

