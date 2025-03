Zu den Neuerungen für die Web Experience gehören ein neuer Explore Tab und immersive Full Screen Livestreams. Auch der For You Feed für den Desktop wurde optimiert. Die Updates sollen, so TikTok, die beliebte Funktionalität der Mobile App spiegeln.

Die neuen Features sind ab sofort weltweit verfügbar. Für Freude dürften unter anderem diese frisch gelaunchten Funktionen sorgen:

Die Neuerungen sollen den Usern mehr Flexibilität für ihre TikTok Experience bieten, erklärt Product Manager Cody Puckett:

Our users interact with TikTok in many different ways, which is why we’re excited to introduce these web app updates. By enhancing our desktop capabilities, we aim to bring TikTok’s handheld magic on desktop, providing an engaging experience with greater flexibility so you can enjoy TikTok anytime, anywhere. As TikTok evolves, we remain committed to innovating for our community and ensuring the platform is accessible for all.