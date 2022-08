Der Social-Media-Experte teilt innerhalb seines Twitter-Beitrags Screenshots zur Funktion, die zeigen, dass Live Streamer im Menü nun einen Poll Button zur Verfügung haben – in der zweiten Reihe links. Die im Screenshot sichtbare „Try out the new poll feature“-Option über dem Button könnte womöglich Creatorn angezeigt werden, die seit dem Launch der neuen Funktion das erste mal den Live-Modus aufrufen. Während einer Live Session können User zudem innerhalb der Einstellung „Interact“ auf „Text poll“ klicken, um eine Umfrage einzubauen.

In weiteren Kommentaren ergänzt Navarra die dazugehörigen Live-Poll-Setting-Ansichten. User können innerhalb der neuen Funktionen etwa einstellen, wie lange eine Umfrage den Zuschauer:innen angezeigt werden soll – unter „Create new poll“ und „Set duration“. Creator erhalten außerdem die Möglichkeit, die Umfragezeit auf fünf, zehn oder 30 Minuten festzulegen oder aber eine eigene Zeitspanne auszuwählen.

Zudem twittert Navarra in einem der Kommentare unter seinem Tweet die FAQs, die TikTokern im Rahmen der neuen Umfragefunktion zur Verfügung stehen. Auf die Frage „What is a text poll“ antwortet TikTok etwa:

A text poll allows hosts to set multiple options for viewers to vote. Hosts can also customize the duration of the poll.