Alle großen Medienplattformen wie Facebook oder YouTube haben in TikTok eine starke Konkurrenz gefunden. Was die ByteDance App entwickelt, muss auch in die eigenen Dienste aufgenommen werden. Diesem Umstand haben wir zum Beispiel Instagram Reels und YouTube Shorts zu verdanken. Vor Kurzem stellte TikTok nun eine weitere Erneuerung vor, die YouTube direkt übernimmt. TikTok gab bekannt, dass man verstärkt auf Live Streams setzen wolle und einen Tag später gibt YouTube zwei neue Features für Live Streams auf der Plattform bekannt.

Creator haben nun die Möglichkeit, Trailer für kommende Live Streams zu erstellen. Diese Funktion ist bisher bereits für Premiere-Videos verfügbar, bei denen Creator ein neues Video gemeinsam mit ihren Followern gucken. Live Streams konnten so bisher noch nicht angeteasert werden. In einem Video des Creator Insider Accounts erklärt Conor Kavanagh von YouTube:

Last year, we introduced Trailers which enable creators to add a 15-second to 3-minute clip to the upcoming or scheduled page of a Premiere. Now we’re delighted to announce that trailers are now available for upcoming and scheduled live-streams.