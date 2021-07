Live-Videos können ein starkes Instrument im Marketing sein. Viele Plattformen wie Facebook, Instagram und TikTok setzen auf die Entwicklung neuer Tools für Live-Formate. Denn User widmen sich nur wenigen Inhalten so ausschließlich wie einem Live Video. Aus diesem Grund gibt TikTok nun eine Reihe von Erweiterungen für Live Streams bekannt. Dazu gehören eine bessere Kontrolle über Kommentare und neue Discovery Tools.

Vor einem Live Stream können User nun Moderator:innen auswählen, die sie während der Aufnahme unterstützen können. Dazu gehört zum Beispiel die Moderation in den Kommentaren. Und auch hierfür führt TikTok ein neues Feature ein. Mithilfe des neuen Keyword-Filters können User, die live gehen möchten, bis zu 200 Wörter angeben, die bei Verwendung dafür sorgen, dass der jeweilige Kommentar blockiert wird. TikTok erklärt:

In the settings tab of the LIVE launch screen, hosts can turn off comments or add up to 200 terms into the keyword filter to limit those comments in the chat. Words can be added to the list throughout the live-stream by hosts and the person helping them.

Das ist eine sinnvolle Funktion, da so verhindert werden kann, dass Kommentare, die während des Live Streams über den Bildschirm laufen, beleidigend werden. Vor allem, wenn die Hosts sich während der Aufnahme selbst nicht um die Moderation kümmern können, kann es helfen, vorher beleidigende Worte aus den Kommentaren auszuschließen.

Außerdem erweitert TikTok die Thoughtful Comment Reminders auf Kommentare während eines Live Streams. Im März hatte die Social App diese für Kommentare unter normalen Videos eingeführt. Dabei werden die Postenden in einem Popup darauf aufmerksam gemacht, dass ihr Kommentar unangemessen sein könnte und werden gebeten, diesen zu überdenken.

Wer noch nicht überzeugt ist, wird es vielleicht von einem weiteren neuen Feature, das TikTok in dem Blogpost ankündigt. Denn in Zukunft sollen User einfacher derzeit laufende Live Streams finden:

Discovery is at the heart of the TikTok experience. Rolling out soon, people will be able to more easily find and tune into LIVE videos conveniently from the For You and Following pages. Some of the top LIVE categories include Chat (Q&A), Gaming, Talents, Fashion, and Daily Life, and with updated access points to the LIVE page, Top and Recommended LIVE videos will soon be closer than ever.