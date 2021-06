TiKTok hat sich zu einer beliebten Plattform für Businesses gemausert, die mit passendem Content versuchen, eine jüngere Zielgruppe für sich und ihre Produkte zu begeistern. Damit diese den richtigen Ansatz für sich finden, gibt TikTok immer wieder Unterstützung und releast neue Tools und Guides für KMU. Das gleiche Ziel verfolgt nun auch der zweite Guide der „Behind the Business“-Serie, in dem Businesses lernen, wie andere TikTok bereits nutzen, um die Zielgruppenbindung zu stärken und sich als Marke zu etablieren.

Zunächst klärt TikTok in dem Guide, für wen die Plattform geeignet ist. Paul Bamba, der Gründer einer Gym-Kette, findet in dem Video ganz deutliche Worte:

Anyone that’s not on TikTok already stands to gain a lot. It’s going to show a different side of you, and it’s a perfect platform to do that and showcase it. And it’s a whole new marketplace. So if you’re already tapped into a marketplace, you can find a new one and grow more clients.

Nach der Entscheidung, den Step auf die Plattform zu wagen, stehen Brands jedoch vor der nächsten großen Herausforderung. Was soll ich posten? Auch hier geben die vorgestellten Brands eigene Tipps. Dana Pollock, Inhaberin einer Bäckerei, wusste, dass sie zuallererst die Farbvielfalt ihrer Macarons in den Vordergrund stellen wollte:

The first thing I did was show the macarons. I wanted to showcase all the bright colors to gauge and see what people would do,” she said. Of course, knowing what to post didn’t mean there weren’t any doubts: “I was a little embarrassed at first, but I got over that quickly and now I have so much fun with it.