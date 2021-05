„Behind the Camera“ heißt die neue Miniserie, in der TikTok KMU Tipps und Tricks für den perfekten Clip gibt. Neben sechs generellen Ratschlägen zur Aufnahme eines Videos veröffentlicht die Kurzvideoplattform hier auch eine Reihe Tipps für außergewöhnlichere Content-Kreationen. TikTok schreibt:

As part of an ongoing initiative to help small businesses elevate the creative they share on TikTok, we are pleased to announce ‚Behind The Camera,‘ a series of easy-to-follow instructional videos showing businesses how to take their TikTok to the next level through the latest creative trends and techniques.