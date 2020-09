Mehr als 12.300 Installs innerhalb weniger Tage mit einem Budget von 1.400 Euro – Mawave und DealDoktor demonstrieren, welche Potenziale sich für App-Anbieter auf TikTok als Werbeplattform bieten.

Dass TikTok aktuell das „Hot Topic“ der Marketingwelt ist, zeigt die intensive Medienberichterstattung zu dem chinesischen Social Video Network. Doch wo viele Akteure bereits jetzt eine wichtige Ergänzung zu den gängigen sozialen Netzen erkennen, wirft die Plattform bei anderen noch immer Fragezeichen auf – bei welchen Zielen unterstützt TikTok meine Marke besser als andere Plattformen? Worauf kommt es beim erfolgreichen TikTok Marketing an? Und für wen lohnt sich der Kanal schon jetzt? Der Anbieter für Rabatte und Angebote, DealDoktor, hat erstmals eine TikTok-Kampagne umgesetzt – und starke Ergebnisse erzielt.

Unterstützt wurde DealDoktor dabei von Mawave Marketing, einer Agentur für TikTok Performance Marketing. Seit September realisieren die beiden Partner eine TikTok-Marketingkampagne, in deren Zentrum die Generierung von App Installs steht.

TikTok Marketing: Vielseitige User-Aktivierung und aktive Community

Vor allem Unternehmen aus der Digitalwirtschaft wie App-Anbieter, Online Shops oder Datingplattformen profitieren von TikTok als Werbeplattform. Niedrige CPAs (Cost per Action) und das hohe Abverkaufspotenzial machen TikTok äußerst attraktiv für digitale Geschäftsmodelle. Zusätzlich bietet die Plattform eine Menge kreativer Calls-to-Action, die zur Generierung von Website Traffic, App Installs oder Neuregistrierungen eingesetzt werden können. Der Online Blog DealDoktor demonstriert mit seiner ersten TikTok-Kampagne die Wirkmacht dieser Funktionen zur User-Aktivierung in Kombination mit der äußerst aktiven Community.

TikTok zeichnet sich durch eine junge, exklusive Zielgruppe aus, deren User in Deutschland laut Futurebiz im Schnitt rund 50 Minuten pro Tag auf der Plattform verbringen (Stand Frühjahr 2020). Bei Instagram liegt die Verweildauer der unter 25-Jährigen hingegen bei 32 Minuten. Um neue Zielgruppen zu erschließen und das Marketing stärker zu diversifizieren, entschied sich die Angebots- und Rabattplattform DealDoktor dazu, erstmalig den Kanal TikTok zu bespielen und entwickelte in Zusammenarbeit mit Mawave eine Performance-Kampagne. Das Ziel: Die App unter TikTok-Usern bekannter machen, neue Installs generieren und dabei das Werbebudget so effektiv wie möglich einsetzen.

Authentizität gewinnt

Um dies zu erreichen, setzte der Deal Blog eine deutschlandweite TikTok-Kampagne auf. TikTok User, die über 18 Jahre alt sind, wurden im Kampagnenzeitraum mit verschiedenen Video-Ads für die Angebots- und Rabattplattform aktiviert. Um den größtmöglichen Erfolg aus den Anzeigen zu holen, spielte die strategische Planung und Kreation der Ads eine entscheidende Rolle.

Denn bei TikTok-Werbung kommt es maßgeblich auf die Nativität der Clips an. Je authentischer ein Spot gestaltet und je ähnlicher er dem üblichen Content ist, desto besser kommt er auch bei den Usern an. Denn wie keine andere Plattform ist TikTok ein Sammelbecken für kreative Content Creator. Diese jungen und kreativen Menschen lassen sich am besten erreichen, indem man ihnen auf Augenhöhe begegnet und mit authentischen, unterhaltsamen und innovativen Werbeformaten auf die eigene Marke oder Produkte aufmerksam macht. Je natürlicher sich die Anzeige in die plattformspezifische Gestaltung und in den „Flow“ des personalisierten User-Feeds einfügen, desto erfolgreicher ist ihre Performance.

Die Kampagne von DealDoktor nutzte Werbemittel, die eigens für TikTok erstellt wurden und der typischen TikTok-Tonalität spontaner, authentischer und kreativer Inhalte adaptierten. Mit wenig Aufwand konnte DealDoktor so erfolgreiche Video-Ads kreieren, die ohne viele Schnitte, große Kulissen oder aufwändige Skripts auskommen. Der Erfolg der Kampagne zeigt: Werbeerfolg auf TikTok ist nicht in erster Linie eine Frage des Budgets und des Produktionsaufwands, vielmehr geht es um Unterhaltung, Spaß und einen authentischen Lifestyle. Hier zeigt sich der große Unterschied zu anderen Plattformen – auf TikTok hat das selbstgedrehte authentische Video potenziell bessere Erfolgschancen als der klassische Hochglanz-Werbespot. Idealerweise setzen Marken im Rahmen des Marketings auf einen kreativen Mix aus vorproduzierten Videos und schnell erstellten, dynamischen Clips, die rasch aktuelle Plattformtrends aufgreifen. So können sie sich agil und flexibel im TikTok-Universum bewegen.

App Install (fast) für lau!

Schon nach wenigen Tagen konnten durch die kreative TikTok-Kampagne mehr als 12.350 App-Installierungen generiert werden. Das Budget der ersten Tage lag mit einem CPI (Cost per Install) von 0,11 Euro und einem CPC (Cost per Click) von 0,04 Euro bei etwa 1.400 Euro – damit liegen die Kosten pro App-Installation bei einem Fünftel des Preises im Vergleich zu anderen Kanälen. Die Konvertierungsrate lag im Schnitt bei etwa 38 Prozent. Die Kampagne zeigt deutlich: Die große Stärke von TikTok als Marketing-Kanal liegt ganz klar in der günstigen Reichweite, die auf der Plattform aufgebaut werden kann. Die vielseitigen Aktivierungsmechanismen und -Tools sorgen dafür, dass die erreichten Reichweiten zielgerichtet in spezifische Handlungen konvertiert werden können. Wer die Plattform differenziert und zielorientiert in die Marketing-Aktivitäten integriert und die Bedürfnisse der TikTok User versteht, kann über den Kanal schnell starke Ergebnisse erzielen – auch ohne großes Budget.