Pünktlich zur Weihnachtszeit macht es TikTok für Unternehmen einfacher, sich als Business zu präsentieren. Wir zeigen wir, wie das neue Feature aussieht.

Für Werbetreibende ist TikTok mittlerweile ein wichtiger Kanal, um vor allen Dingen junge User anzusprechen. Und obwohl die Bytedance App in puncto Algorithmus- und Formatentwicklung die Nase weit vor Instagram und Co. hat, sind die Optionen für Businesses immer noch weniger intuitiver und ausgereift als bei der Konkurrenz. Das soll sich augenscheinlich in der kommenden Zeit ändern.

Denn TikTok macht es für Unternehmen jetzt möglich, mittels einer einfacheren Registrierung einen Business Account anzulegen. Entdeckt hat das neue Feature der Twitter User YasserM86. Social-Media-Experte Matt Navarra teilte den Screenshot später ebenfalls auf der Kurznachrichtenplattform:

Über die neue Registration-Option bekommen Unternehmen Zugang zu neuen TikTok Features

Weiter zeigt Navarra die Vorteile, die der neue Registration-Prozess für Unternehmen mit sich bringt. So schreibt die Bytedance App:

With TikTok Business Registration, Business Account users can validate their account. This exclusive feature unlocks priority access to test new products designed to help businesses to find commercial success on TikTok.

Außerdem heißt es in den von Navarra geposteten Screenshots, dass die Business-Kategorie direkt auf dem Profil angezeigt wird. Hier betont TikTok mehrfach, dass die Business Registration nicht der Verifizierung durch den blauen Haken entspricht.

Was plant TikTok: Mehr Commerce Features für Unternehmen oder Optimierung des bisherigen Angebots?

Die Bytedance App arbeitet beständig daran, die eignen Commerce und Werbe-Features auf der Plattform zu verbessern. So optimierte TikTok erst kürzlich den Creator Marketplace und benannte die Kooperationsplattform in TikTok Creative Exchange um. Die Zusammenarbeit zwischen Creatorn und Marken soll so vereinfacht werden. Denn anders als YouTube oder Facebook hat die Kurzvideoanwendung keine Möglichkeit, beispielsweise Pre-Roll Ads oder dauerhafte Werbe-Visuales auszuspielen. Kooperationen zwischen Unternehmen und populären TikToker:innen bleiben also die vielversprechendste Werbeoption für Businesses.

Ob TikTok hier eine Erweiterung der Werbe-Features plant und wie diese aussehen könnte, ist noch nicht bekannt. Auch bleibt fraglich, ob die Bytedance App künftig weiter die bestehenden Commerce und Ad Features optimieren möchte oder die Einführung neuer Werbe- und Commerce-Option in Betracht zieht.