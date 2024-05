Vorteile von Collaborations

Die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten, bietet den Creatorn zahlreiche Vorteile. Zum einen können sie ihre Reichweite vergrößern, indem sie ihre Inhalte einem breiteren Publikum präsentieren. Zum anderen unterstützt es den Aufbau von Beziehungen zu anderen Content-Ersteller:innen auf der Plattform. Durch gemeinsame Projekte können Creator nicht nur ihre Glaubwürdigkeit steigern, sondern auch ihre Follower-Zahlen erhöhen und die Interaktion mit ihren Videos verbessern. Auch die Kooperationen mit Brands (gesponsert und organisch) und das Community Building könnten mit dem Feature immens gefördert werden. Wie der Blog The SpAndroid berichtet, wird es mit der neuen Funktion möglich sein, bis zu fünf andere Creator zu einem gemeinsamen Beitrag einzuladen. Dies erweitert die bisherige Duets-Funktion, die Zusammenarbeit auf zwei Personen beschränkte und bietet damit deutlich mehr Flexibilität und kreatives Potential.

Collaborations Feature auch bei Instagram

Die Collaboration kann in verschiedenen Formen erfolgen. Entweder arbeiten Nutzer:innen an einzelnen Inhalten, die später in einem gemeinsamen Video zusammengeführt werden, oder sie kreieren Inhalte gemeinsam in Echtzeit. Diese Art der Content-Erstellung ist nicht neu – Plattformen wie Instagram fördern seit 2023 aktiv die Erstellung von Collaborations. TikTok adaptiert also ein bereits erfolgreiches Konzept, um den eigenen Usern mehr Möglichkeiten zu bieten.

Die Einführung der Collaborations-Funktion könnte einen Anreiz für neue Formate bieten und die Verbindungen innerhalb der Community stärken. Eine offizielle Bestätigung seitens TikTok steht allerdings noch aus.

Darüber hinaus arbeitet TikTok stetig daran, neue Funktionen zu testen und zu implementieren, selbst unter schwierigen Bedingungen. Kürzlich reichte die Plattform eine Klage gegen ein neues Gesetz ein, das von US-Präsident Joe Biden unterzeichnet wurde und das entweder zu einem erzwungenen Verkauf oder zu einem Bann der App in den US App Stores führen könnte. Die Entwicklungen zeigen, wie aktiv TikTok daran arbeitet, trotz rechtlicher Herausforderungen innovativ zu bleiben und das Nutzer:innenerlebnis kontinuierlich zu verbessern.