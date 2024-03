TikTok hat kürzlich auf dem eigenen Blog eine Reihe von Updates angekündigt, die das E-Commerce-Erlebnis auf der Plattform erweitern und verbessern sollen. Den Fokus setzt das Unternehmen dabei auf die Attraktivität der Ads und die Erstellungsprozess dieser. Dabei nimmt sich die App ein Beispiel an dem chinesischen Pendant, Douyin (ebenfalls im Besitz von Bytedance), das bereits erheblichen Erfolg im digitalen Handel verzeichnet. Die Updates sollen Brands dabei unterstützen, ihre Produkte effektiver zu bewerben und direkt innerhalb der Video-Feeds zu verkaufen.

Die Video-Shopping-Ads sind jetzt global zugänglich und haben laut TikTok innovative Features erhalten, die nicht nur die Attraktivität der Anzeigen steigern, sondern auch die Vereinfachung des Kaufvorgangs anstreben. Die Anzeigenformate erlauben es Marken, ihren Produktkatalog nahtlos in Carousel und Produktkachel-Ads zu integrieren. Carousel Ads werden mit Jetzt kaufen-Buttons versehen, während Produktkacheln als Pop-ups die Videoanzeigen überlagern, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Zudem führt TikTok ein neues Shop-Ads-Produktkartenformat ein, das Händler:innen die Chance bietet, ihre Angebote im Shop Tab mit nur einem Bild und Details aus dem Produktkatalog zu bewerben. TikTok schreibt dazu auf dem Blog:

With Carousel, you can drive a 2x increase in CTR and 292% CTA ROAS lift for retargeting. With Product Tiles, we’ve seen a 14% CTR Increase and 3.2% ROAS Lift compared to Product Cards alone.