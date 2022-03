Die App Boomerang konnte insgesamt mehr Fans beziehungsweise Downloads verzeichnen als die Hyperlapse App: 301 Millionen zu 23 Millionen. Das berichtet TechCrunch und bezieht sich dabei auf von Apptopia zur Verfügung gestellte Daten. Am 1. März wurden dennoch beide Apps aus den App Stores entfernt, obwohl Boomerang beispielsweise noch durchschnittlich 26.000 Installationen pro Tag verzeichnen konnte. Das könnte unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass Boomerang sowohl im App Store als auch im Google Store zum Download bereitstand und nicht wie Hyperlapse nur im ersteren.

Mit Boomerang ließen sich kleine Video Loops erstellen – die Funktion ist in den Instagram Stories weiterhin verfügbar. Hyperlapse ermöglichte Zeitraffer-Aufnahmen, die damals vor allem durch die Video-Stabilisierung überzeugt hat – heute können viele Smartphones das mit Standard-Apps mindestens genauso gut.

Ursprünglich wollte Instagram mit den Apps Boomerang und Hyperlapse Creatorn neue Tools breitstellen, ohne die App an sich zu überfrachten – heute sind diese Bedenken kein Thema mehr für den Social-Media-Konzern. Die App bietet mittlerweile Zugriff auf Foto- und Video-Posts, Stories, Reels, Live Videos, Online Shopping, Product Drops und mehr.

Die vielen Möglichkeiten der App haben sogar dazu geführt, dass der „Erstellen“-Button nicht mehr an der zentralsten Stelle des Menüs zu finden ist. Das Unternehmen weiß, dass bestimmte Apps für Instagram Creator inzwischen weniger Sinn machen, da kreative Tools schon längere Zeit direkt per Instagram-Kamera funktionieren – egal ob Foto oder Reel. Schon bei der Bestätigung des IGTV Shutdowns erklärte der Konzern, dass das Entdecken sowie Erstellen von Videos direkt auf Instagram zukünftig so einfach wie möglich gelingen sollen. Ein Mitglied des Presseteams gab TechCrunch gegenüber folgendes Statement ab:

We’ve removed support for the standalone Boomerang and Hyperlapse apps to better focus our efforts on the main app. We’ll continue working on new ways for people to be creative and have fun on Instagram.