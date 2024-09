Mit Sponsored Snaps erweitert Snapchat sein Werbeangebot, liefert neues Inventar und dringt in einen geheiligten Bereich der User vor. Zusätzlich wird eine vereinfachte App-Version getestet.

Snapchat erweitert seine Werbemöglichkeiten mit neuen Funktionen, die besonders für Unternehmen von Interesse sind. Die Einführung der Sponsored Snaps, einer Werbeform in den Chats der Nutzer:innen, und die Tests einer vereinfachten Version der App zielen darauf ab, den Zugang für User zu verbessern und gleichzeitig Werbetreibenden neue Wege zu eröffnen, um ihre Zielgruppen effektiv zu erreichen.

Sponsored Snaps: Werbung in der Chat Inbox

Mit den Sponsored Snaps bietet Snapchat eine neue Form der Werbung an, die direkt in der Chat Inbox erscheint, jedoch ohne eine Push-Benachrichtigung. Das neue kontroverse Werbeformat stellte CEO Evan Spiegel in einem ausführlichen Brief an das gesamte Snapchat Team vor. Die User können entscheiden, ob sie die Nachricht öffnen oder nicht. Diese Werbeform bietet den Vorteil, dass sie sich nahtlos in die alltägliche Kommunikation der Snapchat-Nutzer:innen integriert und somit potenziell höhere Aufmerksamkeit erzeugt. Für Werbetreibende ergeben sich neue Möglichkeiten, Nutzer:innen entlang des gesamten Marketing Funnels zu erreichen: von der ersten Wahrnehmung über das Interesse bis hin zu einer etwaigen Konversion. Allerdings dürften die Ads direkt im Messaging-Bereich, der für Snapchat so zentral ist, viele User auch stören.

Ein entscheidender Vorteil der Sponsored Snaps ist, dass diese Werbeform die wichtigsten Funktionen von Snapchat, wie die visuelle Kommunikation, aufgreift. Werbetreibende können somit kreative und direkte Botschaften in einem Format platzieren, das den Nutzer:innen bereits vertraut ist. Zusätzlich plant Snapchat, generative KI in diese Werbeform zu integrieren, was es Unternehmen ermöglicht, personalisierte und automatisierte Kampagnen zu entwickeln, die nahtlos in die Kommunikationsprozesse der Snapchat User eingebunden sind. Die Sponsored Snaps werden künftig sukzessive eingeführt. Evan Spiegel beschreibt die Werbeform wie folgt:

Sponsored Snaps empower advertisers to communicate visually with the Snapchat community, making the core functionality of Snapchat accessible to advertisers.

Vereinfachte Version der App: Erleichterter Zugang für User

Snapchat testet parallel eine vereinfachte Version seiner App, die die Benutzer:innenfreundlichkeit verbessern und die Ladezeiten verkürzen soll. Für Werbetreibende könnte dies zu einer erhöhten Verweildauer und stärkeren User-Interaktion führen, was letztlich auch die Performance von Werbeanzeigen anheben kann. Darüber hinaus könnten diesem vereinfachten Setting Werbebotschaften noch stärker auf User wirken.

Die vereinfachte Version der App soll auch dazu beitragen, die Performance der Anwendung zu verbessern und neue Nutzer:innengruppen anzusprechen. Dies könnte insbesondere für Unternehmen wertvoll sein, die jüngere Zielgruppen ansprechen wollen, die konkret ein reibungsloses und intuitives Nutzer:innenerlebnis erwarten.

Börsenprobleme trotz User-Wachstum womöglich Grund für Werbe-Update

Die Entscheidung, neue Werbeformate wie Sponsored Snaps einzuführen und die App zu vereinfachen, könnte auch als Antwort auf die wirtschaftlichen Herausforderungen interpretiert werden, mit denen Snap Inc. aktuell konfrontiert ist. Trotz eines Umsatzwachstums von 16 Prozent im zweiten Quartal 2024 und eines Anstiegs der täglich aktiven Nutzer:innen um neun Prozent auf 432 Millionen, sorgen sich einige Investor:innen um die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens. Vor allem die Konkurrenz im Bereich der digitalen Werbung wächst, und Snapchat muss Wege finden, sich von anderen Plattformen zu differenzieren. Spiegel äußert sich dazu wie folgt:

The growth of our digital advertising business is one of the most important inputs to our long term revenue potential, and investors are concerned that we aren’t growing faster.

Das neue Werbeformat und die Optimierung der App könnten ein strategischer Schritt sein, um die Umsatzquellen zu diversifizieren und Werbetreibenden mehr Flexibilität und potentiell bessere Ergebnisse zu bieten. Mit den neuen Funktionen will Snapchat sicherstellen, dass Unternehmen sowohl große Branding-Kampagnen als auch zielgerichtete, kleinere Anzeigen mit hoher Relevanz schalten können. Das steigende Interesse an personalisierter Werbung und den innovativen Tools der Plattform spiegelt sich bereits in der Verdopplung der aktiven Werbetreibenden im zweiten Quartal wider. Während die Sponsored Snaps also viele Advertiser reizen dürften und passgenaue Werbeansprachen versprechen, könnte die Reaktion der Snapchat User weniger positiv ausfallen. Allerdings ist eine Anpassung der Unternehmensstrategie im Werbekontext nötig, um dauerhaft finanziell bestehen zu können. Das erklärte uns bereits Ardawan Okhovat, Partnerships Lead DACH bei Snap Inc., im Interview:

Wir sind davon überzeugt, dass wir in der Tech-Branche nur dann langfristig erfolgreich sein können, wenn wir unsere Produkte kontinuierlich erneuern und stark von anderen differenzieren. Genau darauf konzentrieren wir uns derzeit […].

Weitere Informationen zu Snapchats jüngsten Entwicklungen im Bereich KI und Community Building finden sich im folgenden Artikel.