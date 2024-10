Direkt zum kostenfreien Whitepaper

Facebook-Bildgrößen 2024: So optimierst du deine Posts

Facebook ist weiterhin eine der wichtigsten Plattformen für Marketer. Um sicherzustellen, dass deine Bilder optimal angezeigt werden, solltest du die folgenden Formate nutzen:

Profilbild: 170 x 170 Pixel

170 x 170 Pixel Titelbild: 820 x 312 Pixel für Desktop / 640 x 360 Pixel für Mobilgeräte

820 x 312 Pixel für Desktop / 640 x 360 Pixel für Mobilgeräte Geteiltes Bild: 1200 x 630 Pixel

1200 x 630 Pixel Feed Ads: 1080 x 1080 Pixel

Mit diesen Bildgrößen sorgst du dafür, dass deine Inhalte professionell und ansprechend präsentiert werden. Für eine detaillierte Übersicht kannst du unseren vollständigen Guide kostenlos herunterladen.

YouTube-Bildgrößen 2024: Die optimale Darstellung deiner Videos

YouTube bleibt mit 2,5 Milliarden monatlich aktiven Usern eine führende Plattform für Videoinhalte. Mit den richtigen Bildgrößen stellst du sicher, dass dein Kanal und deine Videos gut zur Geltung kommen – egal ob als Longform Content oder Short.

Profilbild: 800 x 800 Pixel

800 x 800 Pixel Bannerbild: 2048 x 1152 Pixel (max. Dateigröße 6 MB)

2048 x 1152 Pixel (max. Dateigröße 6 MB) Video Thumbnail: 1280 x 720 Pixel

1280 x 720 Pixel Video: 1920 x 1080 Pixel

Social-Media-Bildgrößen von YouTube: Shorts, Thumbnail und mehr

Instagram, Snapchat und viele mehr

Du hättest gerne einen Überblick über alle relevanten Plattformen und deren Bildgrößen? Du fragst dich, wie Viewer deine Social Posts wahrnehmen und warum Alt-Texte so wichtig sind? Dann sichere dir unseren Social-Media-Bildgrößen-Guide und erhalte mit dem Download eine praktische Übersicht in einem kompaktem DIN A4-Format. So kannst du deine Followerschaft in Zukunft mit optimaler Auflösung und überzeugendem Insider-Wissen beeindrucken.

