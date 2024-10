Mit über 2,5 Milliarden monatlich aktiven Nutzer:innen bleibt YouTube eine der größten und einflussreichsten Videoplattformen weltweit. Um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, hat das Unternehmen eine Reihe neuer Funktionen eingeführt, die das User-Erlebnis auf verschiedenen Geräten noch besser machen. Sowohl Zuschauer:innen als auch Creator dürfen sich über interessante Updates freuen. Besonders im Fokus stehen die verlängerten YouTube Shorts sowie häufig gefragte Funktionen wie die Möglichkeit, Videos auch bei geschlossener App abzuspielen. Diese Updates werden weltweit schrittweise ausgerollt. Die neuen Funktionen zur Arbeit an Playlists sind dabei für Viewer, Marken und Creator von Interesse. Das Finetuning für die Abspielgeschwindigkeit dürfte User erfreuen.

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft YouTube Shorts, die nun eine maximale Länge von drei Minuten haben. Diese Erweiterung gibt Creatorn mehr Freiraum für ihre kreativen Inhalte und rückt YouTube in direkte Konkurrenz zu TikTok. Matthew Darby, Director of Product Management bei YouTube, begründet sich die Relevanz des Updates wie folgt.

This update will allow creators to explore more storytelling options within Shorts, giving them the flexibility to engage their audience for longer.