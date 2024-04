Die Suche nach der Formel für guten Content im digitalen Zeitalter gleicht oft der Suche nach dem heiligen Gral. Welche drei Bausteine nicht fehlen dürfen, erfährst du im Artikel.

Was macht guten Content aus? Die Antwort auf diese Frage ist so alt wie die Rhetorik selbst. Schon Cicero lehrte uns die Bedeutung der drei Schlüsselelemente in jeder Kommunikation: Informieren, bewegen und unterhalten. Diese Elemente sind zeitlos und universell – und sie sind es, die auch heute den Kern guten Contents ausmachen.

Wenn man also einen Social-Media-Kanal aufbauen möchte, liegt die Formel für guten Content in der geschickten Verschmelzung dieser drei Elemente. Zentral ist dabei immer ein Grundsatz, der für jede Art von Content gilt: Orientiere dich an der Zielgruppe. Viele Unternehmen tappen immer noch in die Falle des Content-Narzissmus. Indem sie nur über sich selbst sprechen und vergessen, was ihre Follower wirklich interessiert. Das heißt: Verwandle das, was die Zielgruppe sehen soll, in das, was die Zielgruppe sehen will. Nur dann gelingt dir der Transfer von reinem Content zu einer Community. Wie das in der Praxis aussehen kann, demonstrieren die folgenden drei Beispiele.

Daniel Jung: Ein Meister des Informierens und Unterhaltens