Eine Analyse zeigt, wie viele Posts du am Tag auf Facebook und Instagram hochladen musst, um mit den reichweitenstärksten Accounts mithalten zu können.

Wer auf Social Media erfolgreich sein möchte, sollte nicht nur guten Content liefern, sondern diesen auch regelmäßig hochladen. So bleibst du dauerhaft in den Köpfen deiner Follower präsent und die Wahrscheinlichkeit, von neuen Abonnent:innen entdeckt zu werden, vergrößert sich. Die Expert:innen von Fanpage Karma haben nun eine Untersuchung durchgeführt, die zeigt, wie häufig du auf Facebook und Instagram posten musst, um mit deinem Profil durchzustarten.

Facebook und Instagram: Größere Profile posten häufiger

Für die Analyse haben die Social-Media-Profis die Feedposts von 1,5 Millionen Facebook-Profilen und 700.000 Instagram Accounts untersucht. Dabei wurden Reels, Stories und Live-Videos außen vor gelassen. Sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass auf Facebook weitaus häufiger gepostet wird als auf Instagram. Die Anzahl der Posts nimmt dabei mit der Größe der Community zu. So posten Facebook Accounts mit weniger als 1.000 Followern nur durchschnittlich 0,33 Feedposts am Tag. Profile, die zwischen 100.000 und 500.00 Follower vorweisen, posten täglich 2,77 Inhalte. Bei Instagram ist diese Differenz weitaus geringer. Instagram Accounts mit weniger als 1.000 Followern posten 0,28 Feedposts am Tag, während Profile mit einer Community von bis zu 500.000 Abonnent:innen 1,0 Posts täglich hochladen.

Auf Instagram wird täglich nicht so häufig gepostet wie auf Facebook, © Fanpage Karma

13 Mal auf Facebook und 3 Mal auf Instagram: So häufig musst du täglich posten, um zu den Top-Accounts zu gehören

Bei den Top-Accounts – das heißt, den Accounts, die zu den zehn Prozent der meist-postenden gehören – geht die Schere zwischen Instagram und Facebook noch deutlicher auseinander. So zeigt die Untersuchung, dass die fleißigsten Profile mehr als doppelt so häufig auf Facebook posten als der Durchschnitt. In der Kategorie „Huge“ laden die Top-Profile 13,46 Posts pro Tag hoch.

Die größten Facebook Accounts posten bis zu 13 Mal am Tag, © Fanpage Karma

Damit du bei Instagram zu den Top-Accounts gehörst, musst nicht ganz so häufig am Tag posten wie bei Facebook. Mit vergleichsweise mickrigen drei Posts täglich bist du schon dabei.

Die größten Instagram Accounts posten bis zu 3 Mal am Tag, © Fanpage Karma

Die Untersuchung zeigt deutlich, dass die Social-Media-Strategie für die einzelnen Plattformen individuell angepasst werden muss. Das gilt nicht nur für die Inhalte, sondern auch für die Post-Frequenz.

