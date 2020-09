Sowohl Instagram als auch das Mutterunternehmen Facebook fokussieren stark E-Commerce Features auf ihren Plattformen. Im Mai wurden Facebook Shops gelauncht, Instagram testete Swipe-up-Links zu Instagram Shopping und vor ein paar Wochen waren Clickable Links in der Caption eines Instagram Posts im Gespräch. Nun wurde vom Marketing-Experten Lindsey Gamble ein neuer Test entdeckt, der Accounts mit eigenem Instagram Shop gelegen kommen könnte.

First time seeing a shoppable product tag in the bio section.



This seems like a easy way for creators/businesses to showcase and bring attention to new or priority products.



I love how IG continues to sprinkle e-commerce features throughout the app. pic.twitter.com/GNU5GgXpxI