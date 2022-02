Instagram testet zwei neue Features und verstärkt damit den Fokus auf Video-Content. Stories und Reels könnten bald ein kleines Update bekommen.

Mit zwei neuen Funktionen, die Instagram gerade testet, könnte die Social App zwei der beliebtesten Formate erweitern. Die Social-Media-Experten Alessandro Paluzzi und Matt Navarra entdeckten ein neues Feature für Stories und eines für Reels.

Auto Play von Feed Posts in Stories

Mitte vergangenen Jahres schaltete Instagram die Option, Feed Posts anderer Accounts in der eigenen Story zu teilen, ab. Seitdem können User nur noch ihre eigenen Feed Posts in der Story teilen und damit an verschiedenen Stellen auf ihre Inhalte aufmerksam machen. Dieses Feature möchte Instagram nun anscheinend weiter unterstützen. Denn Matt Navarra teilte das Screen Recording von Twitter User Hammod Oh, der entdeckte, dass es eine Erweiterung für die geteilten Feed Posts in Stories gibt. Wenn er eines seiner In-Feed-Videos in seiner Story teilt, spielt dies automatisch ab, wenn die Story angeguckt wird. Zuvor mussten Follower sich erst zu dem jeweiligen Post durchklicken, um das Video zu sehen.

Instagram now auto-playing all video posts shared in Stories? https://t.co/rYGSpxhF5y — Matt Navarra (@MattNavarra) February 3, 2022

Instagram Reels auf Facebook teilen

Der Ansatz passt zu Instagrams und auch Facebooks Plan, sich mehr auf Video-Content zu konzentrieren. In die gleiche Kerbe schlägt auch das zweite Feature, das derzeit getestet wird. Wie Alessandro Paluzzi entdeckte, arbeitet Instagram daran, eine „Share to Facebook“-Option für Reels einzuführen. Geübte User kennen diese bereits von Feed Posts: Bei der Erstellung gibt es stets die Auswahl, den Feed Post sowohl auf Instagram als auch bei Facebook zu posten. Hinweise in die Richtung gibt es bereits seit Ende 2020. Damals entdeckte Paluzzi den unveröffentlichten Button „Recommend on Facebook“. Kurz darauf folgten Reels auf Facebook im Test. In den USA, Indien, Kanada und Mexiko wurden Usern Reels im News Feed und in Gruppen angezeigt. Auch bei dem neuen Test-Feature ist noch nicht klar, ob oder wann es ausgerollt wird.