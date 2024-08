Reddit, die beliebte Community für Communities, befindet sich aktuell im Wandel – insbesondere, seit die Plattform im Februar 2024 an die Börse gegangen ist. Im Laufe der darauffolgenden Monate hat Reddit die eigenen Monetarisierungsbemühungen stark ausgeweitet und verschiedene neue Ad-Formate, etwa die Lead Gen Ads, eingeführt. Nun hat CEO Steve Huffman in einem Earnings Call eine weitere Neuerung angekündigt, die viele User verärgern dürfte: Möglicherweise werden sie für den Zugang zu einigen Subreddits bald bezahlen müssen.

Der Reddit CEO wies auf einen „neuen Typ von Subreddits“ hin, welcher „exklusiven Content oder private Bereiche“ beinhalten könnte. User sollen bald die Möglichkeit erhalten, diese neue Art von Subreddit zu erstellen – was bedeuten könnten, dass reguläre, schon bestehende Communities nicht von der Änderung betroffen sein werden. Huffmann betonte im Call, dass die kostenlose Version von Reddit parallel zu den neuen Subreddits bestehen bleiben soll:

I think the existing, altruistic, free version of Reddit will continue to exist and grow and thrive just the way it has. But now we will unlock the door for new use cases, new types of subreddits that can be built.