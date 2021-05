LinkedIn hat einen neuen Pocket Guide herausgebracht, der Werbetreibenden eine Übersicht von erfolgreichen Kampagnen und Insights rund um das Thema B2B Marketing geben soll. Die Infografik ist dazu angedacht, Marketern zu vermitteln, dass B2B Marketing nicht langweilig ist, sondern faszinierend und unterhaltsam sein kann. Denn viele Werbetreibende im B2B-Bereich hätten dies noch nicht erkannt, wie Alex Rynne, Content Creator bei LinkedIn, erklärt:

I’d wager very few B2B marketers still believe B2B is boring by nature. But many of us are still stuck at stage two — it doesn’t have to be boring, implying that it’s okay if it is boring sometimes. […] The final stage of our B2B marketing transformation is a subtle but fundamental mindset shift: We need to stop treating B2B as something inherently boring that we can spice up with humor or emotional appeal.