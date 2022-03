Für alle Pinterest User, die auch auf anderen Social-Kanälen unterwegs sind, gibt es Neuigkeiten. Während es bisher möglich war, Posts von Instagram auf Pinterest zu teilen, konnten User diesen Weg andersherum nicht gehen. Das soll sich nun ändern. Pinterest gibt bekannt, dass Pinner ihre story-ähnlichen Idea Pins auf anderen Plattformen wie Instagram oder Facebook gleich mit posten können.

Schon im Herbst 2021 hatten einige User Zugriff auf die Funktion. Nun wurde sie für alle ausgerollt. Im Newsroom gibt Pinterest die neue Funktion bekannt:

Starting today and in the course of this month, all users can download and share published Idea Pins on social channels including Facebook and Instagram. These Idea Pins will be downloaded as a watermarked video that stitches all the Idea Pin pages together, and ends with an end card that displays the creator’s name and username.