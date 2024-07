Unklar ist aktuell, inwiefern sich der neue Sticker von Add Yours unterscheidet. Er könnte es den Creatorn ermöglichen, die zugesendeten Inhalte direkt in der Story zu teilen, statt diese nur in der Collection zu sammeln. Zudem scheint Pics Please, anders als Add Yours, nicht an ein bestimmtes Thema gebunden zu sein. Theoretisch können Creator also beliebige Fotos von ihren Followern sammeln und die favorisierten in ihrer Story wiedergeben. Hierbei handelt es sich jedoch nur um Spekulationen – es bleibt also abzuwarten, wie Instagram selbst sich zum Launch des neuen Stickers äußern und wann dieser für mehr Nutzer:innen verfügbar sein wird.

Währenddessen hat auch YouTube ein Feature herausgebracht, das Instagrams Add Yours Sticker ähnelt und sogar den gleichen Namen trägt. Welche weiteren neuen Funktionen die Plattform für Shorts angekündigt hast, kannst du im unten verlinkten Artikel nachlesen.