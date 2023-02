Es gibt gute Nachrichten für alle, die auf LinkedIn ein Creator-Profil pflegen. Die Microsoft-Tochter liefert den Creatorn seit Wochen viele neue Funktionen, um die eigenen Inhalte und Aktivitäten prominent darzustellen, ihnen mehr Reichweite zu verschaffen und damit auch das eigene Profil auf der Business-Plattform zu schärfen. Das jüngste Update bezieht sich auf die Aktivitäten-Rubrik: User können künftig selbst auswählen, welche Art von Content Profilbesucher:innen direkt angezeigt wird. Auf diese Weise können relevante Videos, Artikel oder Bilder Vorrang vor aktuellen Posts erhalten, die womöglich weniger relevant für die Selbstdarstellung sind.

Im Profilbereich Im Fokus können Creator schon jetzt verschiedene Inhalte aktiv verwalten und hervorheben, etwa Newsletter, Links, Mediendateien oder Posts.

Im Bereich Aktivitäten wiederum werden den Profilbesucher:innen bislang aber schlichtweg die bis dato letzten AKtivitäten angezeigt, zum Beispiel Veröffentlichungen oder Hinweise auf geteilte Posts.

Doch das soll sich schon in den kommenden Wochen ändern. Keren Baruch, Director of Product bei LinkedIn, erklärt in einem Beitrag auf LinkedIn, dass die Plattform neue Tools entwickelt hat, um Creatorn den Austausch mit ihrer Community sowie die Präsentation der für sie relevanten Inhalte zu erleichtern. Ganz neu ist dabei die Funktion, im Bereich Aktivitäten eigenständig auszuwählen, welche Art von Content zuvorderst ausgespielt wird. Keren Baruch erläutert:

Whether it’s images, videos, newsletters or documents, you get to choose the content type your Activity section shows first. This new experience will be available to all members in the next few weeks and we hope that as a result your network will quickly find and engage with your content, leading to more professional connections and opportunities.