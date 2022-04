Mehrere Tests der Plattform deuten darauf hin, dass TikTok bald merkbar anders aussehen könnte. Neben einer im Feed angezeigten Kommentarbox scheint auch ein neuer Tab auf die User zuzukommen.

TikTok hat sich in den vergangenen Jahren schnell als Größe in der Social-Media-Landschaft etabliert. Mittlerweile ist die App so populär, dass Konkurrenz-Konzern Meta sich veranlasst sah, eine Schmutzkampagne gegen die Plattform zu starten – und seine Instagram User dennoch kurioserweise in einem Reel zu TikTok zu schicken.

TikTok bringt derweil eine Reihe neuer Features heraus, um die Nutzer:innen auch weiterhin in der App zu halten. Nach der Ankündigung einer neuen TikTok Library in Kooperation mit Giphy scheint die Plattform nun an zwei weiteren Updates zu arbeiten: Einer Kommentarfunktion mitten im Feed und einem Friends Tab, der die Entdecken-Seite ersetzen könnte.

Schneller kommentieren durch Kommentarbox mitten im Feed

Wie Social-Media-Experte Matt Navarra auf Twitter zeigt, scheint die Plattform eine neue Möglichkeit zum Kommentieren zu testen. Dem von Navarra geteilten Video nach zu urteilen könnte den Usern bald eine Kommentarbox am unteren Rand des Bildschirms angezeigt werden, mit der sie direkt im Feed kommentieren können. Das spart den Klick auf die Kommentarfunktion auf der rechten Seite. Auch mehrere Emojis werden in der Box angezeigt, mit denen die Nutzer:innen schnell auf das angezeigte TikTok reagieren können.