Das derzeitige Verification-Debakel auf Twitter lässt viele erneut verstärkt nach Alternativen zu dem Kurznachrichtendienst von Elon Musk suchen und fragen: Könnte Metas Twitter-Ersatz die Lösung sein?

Anfang vergangenen Monats gab es bereits erste Berichte darüber, dass Meta erwägt, eine eigene Twitter-Alternative ins Leben zu rufen. Auch wir haben auf OnlineMarketing.de darüber berichtet, dass das Tech-Unternehmen mit einer neuen textzentrierten App namens P92 (ursprünglicher Codename) Twitter (und auch den derzeitigen Alternativen Mastodon und Bluesky) Konkurrenz machen könnte. Meta selbst bestätigte die eigenen Pläne gegenüber Platformer:

We’re exploring a standalone decentralized social network for sharing text updates. We believe there’s an opportunity for a separate space where creators and public figures can share timely updates about their interests.

Diese Beschreibung einer Plattform lässt sehr an Twitter erinnern, weswegen die ersten Gerüchte über eine Twitter-Alternative von Meta auch aufkamen. Es wurde zudem spekuliert, dass das Projekt mit dem ursprünglichen Codenamen P92 darauf abziele, frustrierte Twitter User zu beobachten, die inmitten der von CEO Elon Musk angestoßenen Änderungen an der Plattform nach einer Alternative suchen. Und jetzt nehmen Metas Pläne augenscheinlich Gestalt an: Bei dem Projekt handelt es sich um eine neue textbasierte soziale App namens Barcelona.

Meta baut ein dezentralisiertes, textbasiertes soziales Netzwerk auf

Wie in dem Screenshot ersichtlich, der von Reverse Engineer Alessandro Paluzzi auf Twitter geteilt wurde, wird die neue App derzeit als „Instagram for your thoughts“ betitelt. Zumindest im Rahmen dieses internen Prototyps.