Meta hat gleich zwei neue Optionen für den Swipe up Link in Stories hinzugefügt, eine davon dürfte vor allem E-Commerce-Unternehmen freuen.

Mit dem „Swipe Up“-Aufruf in Stories auf Instagram und Facebook können Publisher, Influencer und Brands Follower von der Social-Media-Plattform direkt auf Websites weiterleiten. Seit kurzem bietet Meta in diesem Kontext zwei neue Optionen in der Meta Business Suite an, eine davon nützt vor allem E-Commerce-Unternehmen und verschafft diesen neue Umsatzpotenziale. Das Tech-Unternehmen erweiterte kürzlich die „Mehr anzeigen”-Link-Optionen um die Möglichkeiten „View Shop Link“ und „No Swipe up Link“; das geht aus einem Tweet des Social-Media-Experten Ahmed Ghanem hervor.