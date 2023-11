Meta kündigt neue Monetarisierungs-Tools für Creator an. Dazu gehören der Test des Holiday-Bonusprogramms, Abonnements und die Geschenkfunktion.

In einem Blogpost kündigt Meta an, Creator auf Instagram und Facebook dabei unterstützen zu wollen, mithilfe der Plattform Einnahmen zu generieren. Mit einer großen Palette von Tools soll jeder Creator eine für sich passende Möglichkeit zur Monetarisierung finden.

Holiday Bonus bei Instagram

Meta hat angekündigt, dass es in den Vereinigten Staaten, Südkorea und Japan mit dem Test eines Holiday Bonus starten wird. Ausgewählte Creator werden von Meta eingeladen, diese Funktion bis Ende 2023 zu testen. Die Voraussetzung für den Bonus ist, dass die erstellten Inhalte den Monetarisierungsrichtlinien von Meta entsprechen. Während des Testzeitraums, welcher bis Ende des Jahres angesetzt ist, werden die Teilnehmer:innen basierend auf der Anzahl der Foto- und Reel-Aufrufe, die sie generieren, belohnt.

Meta startete bereits Ende 2021 mit einem Bonusprogramm, welches speziell Reels-Ersteller:innen bis zu 35.000 US-Dollar pro Monat für ihre Videokreationen bot. Dieses Programm wurde jedoch im März 2023 pausiert. In einem auf Instagram geteilten Video verkündet Instagram CEO Adam Mosseri die neue Funktion und spricht über die Vorteile des Holiday Bonus für Creator:

Abonnements bei Instagram und Facebook

Eine weitere Ankündigung von Meta betrifft die Abonnementfunktion auf Instagram, die seit ihrer Einführung vor einem Jahr bereits mehr als eine Million aktive Abonnements verzeichnet. Meta hat kürzlich die Verfügbarkeit von Instagram-Abonnements in 35 neuen Ländern erweitert. Die Abonnementfunktion bietet Ersteller:innen die Möglichkeit, wiederkehrende und vorhersehbare Einnahmen zu erzielen, indem sie exklusive Inhalte für ihre Abonnent:innen anbieten. Um Creator dabei zu unterstützen, ihre Abonnent:innen-Community zu vergrößern, wurden neue Werbe Tools eingeführt, darunter die Anzeige der Abonnieren-Button im Feed für Follower und die Vereinfachung der Begrüßung neuer Abonnent:innen über Direktnachrichten und Stories.

Für Facebook Creator plant Meta die Einführung neuer Möglichkeiten zur Förderung von Abonnements, beispielsweise durch Reels und Stories. Darüber hinaus ermöglicht das Unternehmen den Creatorn, ihren Fans 30-tägige Probeabonnements anzubieten und die Abonnementpreise im Laufe der Zeit anzupassen.

Geschenkfunktion auch in Deutschland verfügbar

Ein weiteres Update betrifft Instagram Gifts, eine Funktion, mit der Creator von ihren Fans direkt unterstützt werden können. Diese Funktion wird ausgeweitet und in einer Vielzahl an Ländern, unter anderem in Deutschland, verfügbar sein. Um für diese Prämien infrage zu kommen, müssen Content Creator ein professionelles Konto haben, über 18 Jahre alt sein und die Monetarisierungsrichtlinien von Meta erfüllen. Außerdem müssen sie mindestens 5.000 Follower haben. Zusätzlich zu den Updates bei Instagram bietet Meta auf Facebook zeitlich begrenzte, herbst- und weihnachtlich gestaltete virtuelle Geschenke an, die bis zum Ende des Jahres verfügbar sind.

Meta betont auf dem eigenen Blog, dass das Unternehmen bestrebt ist, Creatorn eine breite Palette von Möglichkeiten anzubieten, um mit ihren Followern in Kontakt zu treten und Einnahmen auf Instagram und Facebook zu generieren. Die wichtigste Neuerung für Content Creator in Deutschland ist die Geschenkefunktion, mit welcher sie von ihren Followern monetär unterstützt werden können.