Unternimmt Meta einen verzweifelten Versuch, User länger in der Instagram App zu halten? Darauf deutet zumindest ein Update hin, das zufällig kurz nach Metas Börsensturz kommt, der unter anderem durch die sinkenden User-Zahlen hervorgerufen wurde. Bisher konnten User in der App eine Zeit einstellen, nach der sie von der App eine Benachrichtigung bekommen, dass ihre ausgewählte Maximalzeit erreicht ist. Für viele ist das ein Anreiz, um tatsächlich die App zu verlassen. Mit einem neuen Update kommen nun jedoch auch neue Einstellungen. Statt nach zehn Minuten eine Erinnerung zu bekommen, können User nun frühestens nach 30 Minuten daran erinnert werden, sich anderen Dingen zu widmen.

Die User werden nun erneut aufgefordert, ihr Tageslimit anzugeben. In einer Benachrichtigung in der App heißt es:

Set a new value for your daily limit. The available values for daily time limits are changing as part of an app update. You can choose to keep your existing limit or change to one of the new values.