Ob in der Beauty-Branche, im Fitnessbereich oder beim Thema Interior und Living – die Charts decken ab, wer die Aufmerksamkeit der digitalen Meinungsmacher:innen für sich gewinnen konnte.

Die Top 10-Marken nach Anzahl der Influencer Mentions

Diese Brands schneideten vergangenes Jahr laut Analysen von Storyclash am besten auf Instagram, TikTok und YouTube ab.

Oner Active (Health) – 58.511 Mentions Prozis Deutschland (Food) – 50.511 Mentions ESN (Elite Sports Nutrition) (Food) – 48.936 Mentions More Nutrition (Food) – 41.848 Mentions Bears with Benefits (Health) – 36.898 Mentions TEVEO (Fashion) – 34.134 Mentions Zalando (Fashion) – 30.471 Mentions Les Lunes (Fashion) – 26.263 Mentions KoRo (Food) – 25.213 Mentions OACE Sports (Fashion) – 25.044 Mentions

Auffällige Trends: Health- und Food-Marken dominieren die Spitze, mit vier der Top fünf Unternehmen in diesen Bereichen. Dies unterstreicht, dass Ernährung, Supplements und Fitnessprodukte auf Social Media besonders gut funktionieren. Fashion ist die zweitstärkste Kategorie, mit Marken wie TEVEO, Zalando und Les Lunes, die auf Social Commerce setzen. Interior- und Beauty-Marken liegen weiter hinten, haben aber dennoch starke Präsenz, etwa Westwing (23.733 Mentions) oder Douglas (17.228 Mentions). Sport- und Travel-Marken schneiden solide ab, mit On (22.973 Mentions) und Visit Austria (20.518 Mentions) als bemerkenswerte Vertreter:innen.

Beste Performance in relevanten Kategorien

Die Beauty-Welt lebt von kreativen Kooperationen, und Douglas hat dies 2024 besonders erfolgreich umgesetzt. Mit 17.228 Erwähnungen sicherte sich die Marke den Spitzenplatz in dieser Kategorie. Auf den weiteren Plätzen folgen asambeauty und Maniko Nails, die ebenfalls durch starke Influencer-Kooperationen punkten konnten.

Beauty Brand Charts, © Storyclash

Im Modebereich dominierte TEVEO mit beeindruckenden 34.134 Erwähnungen. Zalando und Les Lunes folgten auf den Plätzen zwei und drei. Diese Marken zeigen, wie wichtig es ist, Mode als emotionale Geschichte zu inszenieren, um bei der Zielgruppe anzukommen.

Fashion Brand Charts, © Storyclash

Die Gesundheitsbranche hat sich 2024 als stark wachsender Bereich im Influencer Marketing erwiesen. Bears with Benefits führte mit 36.898 Mentions die Liste an. Auch Braineffect und The Female Company nutzten Influencer-Kampagnen erfolgreich, um das Thema Wohlbefinden prominent zu platzieren.

Health Brand Charts, © Storyclash

Einrichtung und Interior-Trends bleiben ein Dauerbrenner. Westwing sicherte sich mit 23.733 Erwähnungen den Spitzenplatz in der Kategorie Home und Living. IKEA und Motel a Miio folgten und bewiesen, dass Interior Design ein beliebtes Thema in der Influencer-Welt bleibt.

Home & Living Brand Charts, © Storyclash

Die Kategorie Nutrition war 2024 besonders umkämpft. Prozis setzte sich mit beeindruckenden 50.511 Erwähnungen an die Spitze. ESN und More Nutrition zeigten ebenfalls, wie stark Influencer den Markt für Ernährungsprodukte prägen können.

© Storyclash

Hype-Marken 2024: Diese Brands dominieren Instagram, TikTok und YouTube

Die Storyclash Brand Charts 2024 für Deutschland, Österreich und die Schweiz zeigen eine klare Tendenz: Die fünf meistgenannten Marken stammen alle aus dem Health- und Fitnessbereich, einem Segment, das auf Social Media besonders stark performt. Laut der Social-Media-Analytics-Plattform profitieren diese Unternehmen von einer engagierten Community, die sich auf Plattformen wie Instagram intensiv mit Themen wie Supplements, Fitnessprodukte und gesunde Lebensweise auseinandersetzt. Diese Inhalte erzeugen nicht nur hohe Interaktionsraten, sondern fördern auch eine langfristige Bindung zwischen Marke und Konsument:innen.

Gleichzeitig gehören auch Nutrition und Fashion, insbesondere Fitnessmode, zu den Branchen mit den stärksten Engagement-Werten. Die führenden Unternehmen dieser Kategorien sind oft relativ junge Marken mit einer überschaubaren Mitarbeiter:innenzahl, die jedoch gezielt auf Influencer Marketing setzen. Laut Storyclash ist diese Strategie ein entscheidender Faktor für das kontinuierliche Umsatz- und Reichweitenwachstum, da sie die Marken organisch in relevante Communitys einbindet. Besonders auffällig ist dabei das starke saisonale Muster: Während des Black Friday und Cyber Monday verzeichnen diese Marken regelmäßig die höchsten Interaktionsraten, da in diesem Zeitraum großzügige Rabattcodes an Creator vergeben werden, um die Markenpräsenz weiter zu steigern.

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Brand außerhalb des Health- und Fitnesssegments ist Westwing, eine Premium-Interior-Marke, die sich auf Platz 11 der Charts platziert. Westwing verfolgt eine breit angelegte Marketingstrategie und setzt sowohl auf hochwertige YouTube-Kampagnen mit Prominenten als auch auf klassische Instagram Discount Codes. Darüber hinaus nutzt die Marke kreative Wege, um sich im Social-Media-Kosmos zu positionieren – etwa durch das Sponsoring von Podcast-Mobiliar, was ihre Präsenz in einem relevanten Lifestyle-Segment weiter festigt.

Die Entwicklungen der Storyclash Brand Charts zeigen, dass langfristige Kooperationen mit Influencern ein entscheidender Erfolgsfaktor sind. Marken, die nicht nur auf einmalige Kooperationen setzen, sondern mit Creatorn authentische, langfristige Bindungen aufbauen, profitieren von einer nachhaltig wachsenden Community und steigender Markenloyalität. Dies gilt für nahezu alle Branchen, doch insbesondere im Bereich Health, Nutrition und Fashion zeigt sich, wie entscheidend Social Media für die Markenstrategie geworden ist.

Darum setzen Top Brands auf langfristige Influencer-Kooperationen

Langfristige Kooperationen mit Influencern sind also ein also zentraler Erfolgsfaktor für Marken, da sie Markenloyalität, Engagement und Umsatz nachhaltig stärken. Statt kurzfristiger Werbe-Deals setzen viele Unternehmen verstärkt auf Ambassador-Programme und kontinuierliche Kampagnen, in denen Influencer als authentische Markenbotschafter:innen agieren.

Die Storyclash-Zahlen zeigen deutlich: Besonders im Health-, Food- und Fashion-Bereich zahlt sich eine enge, langfristige Zusammenarbeit mit den richtigen Creatorn aus. Wie Storyclash in dem LinkedIn Post treffend schreibt:

When creativity meets data-driven strategies, magic happens.

Doch es geht nicht nur um die Anzahl der Erwähnungen – Glaubwürdigkeit und Authentizität sind entscheidend. Erfolgreiche Brands nutzen Influencer nicht nur als Werbefläche, sondern als relevante Stimmen für Markenwahrnehmung und Community Building. Dieser Ansatz wird auch in Zukunft eine tragende Rolle im Influencer Marketing spielen.