Ab sofort können einige Nutzer:innen sehen, wie oft ihre Kommentare angezeigt wurden. Damit gibt LinkedIn Usern ein weiteres Tool an die Hand, um die eigene Sichtbarkeit zu steigern und strategischer zu kommentieren. User, die noch nicht auf das neue Feature zugreifen können, müssen sich eventuell noch etwas gedulden. Wir können bislang noch nicht auf die Funktion zugreifen.

Wie Gamble auf seinem Blog beschreibt, zeigt LinkedIn nun eine Impressionszahl direkt unter Kommentaren an. Diese gibt an, wie oft ein Kommentar gesehen wurde. Dabei gelten folgende Regeln:

No other platform treats comments as a legitimate way to increase visibility and growth like LinkedIn,