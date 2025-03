Levit kündigte in ihrem Beitrag an, dass LinkedIn die eigenen Investitionen in die Funktion fortsetze. Mit der Kooperation mit Calendly wolle man es Nutzer:innen noch einfacher machen, mit potenziellen Kund:innen in Kontakt zu treten.

Bereits vor dem offiziellen Roll-out hatten, so Gamble, mehr als 165.000 User einen externen Calendly Link in ihrem Profil. Dass LinkedIn den Dienst nun nativ einbindet, vereinfacht nicht nur den Prozess, sondern senkt auch die Hürde für Erstkontakte.

Für wen lohnt sich der neue Button?

Von der neuen Funktion profitieren vor allem Einzelunternehmer:innen, Freelancer, Coaches und andere Dienstleistende, die über LinkedIn sichtbar und buchbar sein möchten. Sie können mit der Integration mehr aus ihrem Profil herausholen, insbesondere in Kombination mit anderen personalisierten Schaltflächen wie „Visit my website“ oder „View my services“.

In seinem Blog beschreibt Gamble die Profilintegration in einem eigenen Blog-Beitrag als sinnvollen Schritt, um mehr Leads aus der Plattform heraus zu generieren. Auch auf Threads verweist er darauf, dass die Verbindung von Sichtbarkeit und Buchbarkeit gerade für kleine Unternehmen oder Solopreneur:innen eine Chance darstellt:

This update helps turn profile views into business opportunities.

Teil einer umfassenderen Plattformstrategie

Die neue Schaltfläche reiht sich in eine Serie von Produktneuheiten ein, mit denen LinkedIn die Business-Plattform stärker auf Content- und Business-Ziele ausrichtet. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass das Unternehmen die Videointegration in Artikeln und Newslettern erweitert hat. Was diese Neuerung für Creator bedeutet, erklären wir in unserem Artikel zu LinkedIns Videooffensive in Longform Content.

Auch auf der Marketing-Seite entwickelt LinkedIn seine Funktionen weiter. Mit Predictive Audiences ermöglicht die Plattform eine noch gezieltere Ansprache von Zielgruppen, während ein Update im Bereich Analytics Creatorn mehr Einblick in Reichweitenverläufe und User Engagement liefert.

Verfügbarkeit und Aktivierung

Die Calendly-Integration steht aktuell ausschließlich Nutzer:innen mit Premium Business, Sales Navigator oder Recruiter-Zugängen zur Verfügung. Sie kann direkt im Profil über die Schaltfläche „Custom Button“ aktiviert und mit dem eigenen Calendly-Konto verbunden werden. Die Funktion wird schrittweise global ausgerollt.

Nutzer:innen, die in den nächsten Wochen verstärkt auf Buchbarkeit setzen wollen, sollten prüfen, ob der Button für ihr Profil bereits verfügbar ist – und wie er sich am sinnvollsten in bestehende Angebots- und Content-Strukturen integrieren lässt.

Mehr als nur netzwerken: Warum sich der neue Button lohnt

Mit der Calendly-Integration macht LinkedIn einen weiteren Schritt hin zur All-in-One-Plattform für professionelle Sichtbarkeit und Geschäftsanbahnung. Wer auf der Plattform nicht nur Kontakte sammeln, sondern auch konkrete Anfragen generieren möchte, bekommt ein Tool an die Hand, das genau diesen Übergang erleichtert.

Gerade für Anbieter:innen, Berater:innen oder Solounternehmer:innen ist das Feature mehr als ein technisches Update – es spart Zeit und schafft Struktur im Termin-Management Wer gebucht werden will, macht es potenziellen Kund:innen jetzt deutlich einfacher.

Noch mehr Tipps zu einer guten Performance auf LinkedIn hörst du im Podcast mit Niklas Fazler.