Die Einstellung des Formats wurde nur einer ausgewählten Nutzer:innengruppe per E-Mail mitgeteilt, was bei vielen für Verärgerung sorgte, da die Kommunikation nicht breit und umfassend erfolgte. Behrens schreibt in ihrem Aufruf:

Letzte Woche erreichte mich eine Hiobsbotschaft. LinkedIn Audio Events werden Ende Dezember dicht gemacht. […] Es gab keine offizielle Pressenews. Auch unsere Agency-Partner bei LinkedIn wussten noch nichts von der Änderung. Lediglich die LinkedIn-Hilfe zu Audio-Events und LinkedIn Live wurde aktualisiert und bekam eine Zusatzseite: Vereinheitlichung von Audio Events und LinkedIn Live.

Aktion für den Erhalt von LinkedIn Audio Events: So kannst du teilnehmen und deine Unterstützung zeigen

Ziel der Aktion ist es, LinkedIn davon zu überzeugen, Audio Events zu erhalten oder zumindest eine Übergangsfrist einzuräumen. Nutzer:innen können sich auf verschiedenen Wegen an der Aktion beteiligen und ihre Unterstützung zeigen:

Feedback einreichen: Über ein spezielles Support-Formular können Nutzer:innen ihre Meinung und Unterstützung für LinkedIn Audio Events kundtun. Vorbereitete Textbausteine erleichtern das Einreichen. Teilnahme an bestehenden Audio Events: Indem Nutzer:innen weiterhin an den Audio Events teilnehmen, zeigen sie LinkedIn, dass das Format eine breite und engagierte Zielgruppe erreicht. Eigenes Audio Event erstellen: Bis zum 1. Dezember besteht noch die Möglichkeit, eigene Audio Events zu veranstalten und dadurch den Wert dieses Formats zu demonstrieren. Beiträge und Videos erstellen: Nutzer:innen können eigene Beiträge oder Videos veröffentlichen, in denen sie sich für den Erhalt von LinkedIn Audio Events stark machen, unter dem Hashtag #KeepLinkedInAudioEvents. Mobilisierung von Influencern und Netzwerken: Um eine größere Reichweite zu erzielen, wird empfohlen, Influencer und die LinkedIn Community zur Teilnahme an der Aktion zu motivieren.

Mit dieser Community-Initiative möchten die Organisator:innen LinkedIn dazu bewegen, die Audio Events als wertvolles Format für den Austausch in Echtzeit anzuerkennen. Ziel ist es, eine nachhaltige Lösung zu finden, die es Nutzer:innen ermöglicht, weiterhin von den Vorteilen dieses Formats zu profitieren. Allerdings haben sich Audio-only-Formate nach dem großen Hype um Clubhouse bei keine Plattform im großen Stil durchgesetzt. So gibt es zwar weiterhin einige User, die die Optionen rege nutzen, womöglich konzentrieren sich die Plattformbetreiber:innen jetzt aber eher auf andere erfolgversprechende Formate.

Niklas Fazler im Digital Bash Podcast: Wie LinkedIn zur Bühne für Storytelling und Video-Content wird

LinkedIn entwickelt sich zunehmend zu einem News-Feed-ähnlichen Medium, das weit über seine ursprüngliche Funktion als Business-Netzwerk hinausgeht. Die Plattform bietet heute Raum für Storytelling, modernes Recruiting, B2B-Geschäfte und Markenbildung – mit einem klaren Fokus auf Video-Content. Dies wurde im Rahmen des B2Believe Events in Berlin von Niklas Fazler, Senior Content Solutions Consultant bei LinkedIn, hervorgehoben.

Es geht dar nicht darum, immer diese wahnsinnig neuen Stories zu finden. Ich glaube, es geht darum, die Stories, die echt im Business passieren, besser darzustellen,

sagte Fazler vor Ort im Gespräch mit OnlineMarketing.de-Redaktionsleiter Niklas Lewanczik im Kurz-Interview für den Digital Bash Podcast. Weiter betonte er, dass Unternehmen und Einzelpersonen durch den Einsatz von Bewegtbildinhalten ihre Reichweite effektiv steigern können. Insbesondere Videos und Carousels, die sich auch kombinieren lassen, sind ideale Formate, um Emotionen zu wecken und authentische Geschichten zu erzählen. Dabei gehe es weniger darum, ständig neue Stories zu erfinden, sondern vielmehr darum, echte Erlebnisse aus dem Business-Kontext besser darzustellen. Fazler rät außerdem zur Wiederverwendung von Inhalten und dazu, auch mutige und emotionale Themen aufzugreifen.

Für Marken und Nutzer:innen bedeutet dies, dass sie LinkedIn gezielt als Plattform für ihre Botschaften nutzen können, um differenzierte Identitäten wie Employer Branding und B2B Marketing zu verbinden. Gerade im B2B-Bereich bietet sich eine Chance, mit kreativen und authentischen Videos einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen.

Die Weiterentwicklung von LinkedIn zeigt, wie wichtig es ist, vielfältige Formate zu nutzen, um unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Gleichzeitig verdeutlicht die Diskussion um die Einstellung der LinkedIn Audio Events, dass nicht alle Formate die gleiche Priorität erhalten. Während Video-Content an Bedeutung gewinnt, setzt sich die Community aktuell dafür ein, das Audio-Format zu retten und LinkedIn von dessen Wert zu überzeugen.