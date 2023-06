LinkedIn hat den Algorithmus geändert – so erhalten deine Beiträge jetzt mehr Aufmerksamkeit. Spoiler: Selfies funktionieren nicht mehr.

LinkedIn hat kürzlich den Algorithmus aktualisiert – als Reaktion auf das Feedback der User, dass ihnen zu viele irrelevante nicht im beruflichen Kontext verankerte Beiträge angezeigt wurden. Wenn du also deine LinkedIn Performance weiterhin maximieren möchtest, solltest du jetzt verstärkt deine Expertise und wertvolle Inhalte auf dem Business-Netzwerk teilen. Wir zeigen dir in diesem Artikel, wie genau du deine Sichtbarkeit auf der Plattform verstärkst beziehungsweise aufrecht erhältst. Die Insights stammen von Jason Feifer von Entrepreneur, der kürzlich mit dem LinkedIn Team über die Algorithmus-Updates gesprochen hat. Wir haben dir einige der relevantesten Neuerungen zusammengefasst.

Viral gehen? LinkedIn hat eine Botschaft für dich: „Versuchen Sie es woanders.“

Nicht auf die Arbeit bezogene Inhalte und insbesondere Beiträge, die darauf abzielen, das System auszutricksen, werden nicht mehr in gleicher Weise belohnt. Ein Grund dafür ist, dass LinkedIn während der Coronapandemie einen Zustrom von viel persönlicheren Inhalten verzeichnete – denn viele Menschen erlebten im Rahmen dieser eine Zeit, in der das Privat- und Berufsleben stärken miteinander korrelierte. Dan Roth, Chefredakteur von LinkedIn, sagte konkret: „Unser Zuhause und unser Arbeitsleben sind miteinander verflochten“ – und die Nutzer:innen begannen, die Art von Selfies und Familienfotos zu teilen, die sie früher vielleicht auf Facebook gepostet hätten. Außerdem griffen einige User auf Aktionen zurück, die in den sozialen Medien weit verbreitet sind – etwa den Versuch, den Algorithmus auszutricksen, um so viele Likes und Follower wie möglich zu gewinnen. Infolgedessen begannen viele LinkedIn User, sich zu beschweren. Roth erklärte:

They were saying, ‚I don’t want to see that anymore — now I want to learn how to get better at what I’m doing‘

Vor diesem Hintergrund machte sich LinkedIn daran, den Feed relevanter und informativer zu gestalten und nicht nur ansprechend und einprägsam. Als Ergebnis der Änderungen hat die Plattform nach eigenen Angaben einen Rückgang der Zahl der Beschwerden, die sich auf irrelevante Inhalte in ihren Feeds bezogen, um 80 Prozent verzeichnet.

Die zwei großen Änderungen im LinkedIn Feed

Zuvor zielte der Algorithmus von LinkedIn darauf ab, die ansprechendsten Beiträge zu verstärken. Dadurch wurden jedoch auch virale Beiträge von anderen Plattformen priorisiert. Das wurde nun unter anderem korrigiert. LinkedIn priorisiert außerdem vielmehr Inhalte von Kontakten ersten Grades. Das Netzwerk gab in diesem Kontext an, dass User ihnen regelmäßig sagen, dass die wertvollsten Inhalte von Menschen stammen, die sie kennen, sodass sie jetzt mehr Updates von direkten Verbindungen und Kontakten erhalten, denen sie in ihren Feeds folgen. Roth sagte vor diesem Hintergrund:

When things go viral on LinkedIn, usually that’s a sign to us that we need to look into this, because that’s not celebrated internally.

LinkedIn möchte zudem Expert:innenwissen und Ratschläge belohnen. Dies ist das Gegengewicht zu der oben genannten Änderung – und es ist eine primäre Möglichkeit, damit deine Beiträge Personen erreichen können, die dir derzeit nicht folgen.

Wie LinkedIn „Wissen und Rat“ identifiziert

Doch woher weiß LinkedIn, was Expert:innenwissen ausmacht? Um das zu ermitteln, versucht das System der Plattform, die Interessen jedes Users anhand seiner Profilinformationen und Aktivitäten herauszufinden.

We are looking to see that you are building a community around content, and around knowledge-sharing that you are uniquely qualified to talk about,

sagte Roth. Wenn andere Mitglieder in der Nische mit den Beiträgen eines Users interagieren, ist das ein starkes Signal dafür, dass diese relevantes und wertvolles Material teilen. In diesem Sinne sind Kommentare ebenfalls wichtig, jedoch keine generischen Ein-Wort-Kommentare, die einige genutzt haben, um das System zu manipulieren. Ausführlichere Antworten und Gespräche tragen ebenso dazu bei, die Reichweite eines Beitrags zu verbessern (Profitipp: Reagiere auf Kommentare zu deinen Updates). Das System von LinkedIn versucht auch, Meinungen und Ratschläge zu ermitteln, die in das vorherige Element einfließen. Zusammengefasst sind Beiträge auf dem Business-Netzwerk relevant, die:

ein bestimmtes Publikum ansprechen

das Kernthema des Users aufgreifen

„bedeutungsvolle Kommentare“ enthalten

eine Perspektive beinhalten

LinkedIn nutzt außerdem Künstliche Intelligenz, um Beiträge in verschiedene Kategorien zu klassifizieren – darunter zum Beispiel, ob ein Beitrag Meinungen und/oder Ratschläge enthält. Zum Teil geht es darum, herauszufinden, ob ein Beitrag allgemeine Informationen bietet (was weniger belohnt wird) oder auf der Perspektive und den Erkenntnissen der:des Autor:in basiert (was mehr belohnt wird). Insgesamt möchte LinkedIn Inhalte besser in relevante Themen einordnen, um sie dann mehr interessierten Usern anzuzeigen. Daher werden allgemeine Beobachtungen und Notizen wahrscheinlich weniger ausführlich dargestellt als das Teilen deiner Expert:innenmeinung – und je mehr du teilst, desto besser kann LinkedIn theoretisch verstehen, wer du bist, was du tust und wer deine Beiträge sehen möchte. Erste Hinweise auf den Erfolg des Algorithmussystems gibt es bereits: LinkedIn erklärte, zwischen 2021 und 2023 einen Anstieg der geteilten Inhalte um 42 Prozent und einen Anstieg der insgesamt angesehenen Inhalte um 27 Prozent verzeichnet zu haben.

Es handelt sich um ein logisches und potenziell vorteilhaftes Update. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie gut das System von LinkedIn darin ist, Engagement-Ködern keine Bühne zu schenken und relevantere Inhalte zu verstärken.

LinkedIn startete kürzlich mit der Einführung des KI-Tools zur automatischen Generierungen von Posts. Es soll Usern solide Basistexte für aufmerksamkeitsstarke Beiträge auf der Business-Plattform bieten. Doch es gibt auch Kritik an der KI-Funktion.