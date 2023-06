Wie aktiv solltest du auf LinkedIn sein und welche Themen sorgen auf der Business-Plattform für mehr Aufmerksamkeit? Agorapulse hat eine Studie über das Verhalten von Top Voices wie Tijen Onaran, Lea-Sophie Cramer und Frank Thelen veröffentlicht. Die wertvollsten Ergebnisse und Learnings haben wir dir in unserem Artikel festgehalten.

Personenmarken und Corporate Influencer sind allgegenwärtig. Besonders LinkedIn bietet sich für Personal Branding an. Denn neben zielgerichteten Werbemaßnahmen, bietet die Business-Plattform die Möglichkeit, eine populäre Personenmarke über die eigene Branche hinaus aufzubauen. Kleiner Exkurs in das Thema: Beim Personal Branding auf LinkedIn geht es um den Aufbau und die Pflege der Brand und Reputation auf dem Business-Netzwerk. Eine ausgeklügelte Personal-Branding-Strategie ermöglicht es Marketern und Führungskräften, insbesondere CMOs (Chief Marketing Officers), ihre Persönlichkeit, Expertise und beruflichen Erfolge auf persönliche, glaubwürdige und fachkundige Art und Weise zu präsentieren – und sich so als führende Stimme in ihrer Branche zu positionieren.

Doch was macht einen LinkedIn Influencer erfolgreich? Agorapulse hat sich eingehend damit beschäftigt, wie Marketing-Leiter:innen von renommierten Unternehmen wie Bosch, P&G, Deutsche Bahn und anderen LinkedIn nutzen. Welche Strategien sind erfolgreich, welche Beiträge funktionieren, und wo gibt es ungenutztes Potenzial? Die Antworten liefert unser Artikel, in dem wir die wertvollsten Ergebnisse der Studie für dich aufgearbeitet haben.

Deep Dive-Podcastfolge zum Thema Must-haves, No-Gos und Best Practices für dein LinkedIn Marketing: LinkedIn-Expertin Britta Behrens, LinkedIn-Marketing-Beraterin und Keynote Speakerin, spricht mit OnlineMarketing.de-Redaktionsleiter Niklas Lewanczik nicht nur über die Potentiale und Fallstricke beim LinkedIn Marketing, sondern auch über die socialesque Entwicklung der Plattform, Erfolgsrezepte von CEOs und Brands auf der Plattform ihre persönlichen Tipps und No-Gos für das Engagement auf der Plattform.

Die Kernergebnisse der Analyse

Mehr ist mehr auf LinkedIn und Aktivität der Schlüssel zum Erfolg – verbunden mit hohem User-Interesse: Die erfolgreichsten Top Voices und CMOs haben eines gemeinsam: Sie sind äußerst aktiv auf der Business-Plattform und veröffentlichen Posts in hoher Frequenz. Eine hohe Anzahl von Beiträgen korreliert direkt mit einer größeren Anzahl von Followern. Selbst geringe Aktivität seitens der CMOs wird durch hohe Interaktionen belohnt.

Top fünf CMOs nach Anzahl der Posts pro Jahr, © Agorapulse-Studie zum Thema LinkedIn-Profile von CMOs aus dem Jahr 2022 (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zu einer größeren Ansicht)

Zeitgeist und kontroverse Themen funktionieren gut auf LinkedIn – Top Voices wissen das: Während CMOs hauptsächlich über Marketing, E-Commerce und Startups schreiben, widmen sich Top Voices gesellschaftlich aktuellen Themen wie Diversität und Geschlechtergerechtigkeit. Beiträge, die sich auf aktuelle gesellschaftliche Themen beziehen, erzielen bessere Ergebnisse als solche, die sich direkt auf berufsbezogene Themen konzentrieren.

Über diese Themen sprechen CMOs und Top Voices auf LinkedIn, © Agorapulse-Studie zum Thema LinkedIn-Profile von CMOs aus dem Jahr 2022 (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zu einer größeren Ansicht)

Link- und Text-Posts sind oft aufmerksamkeitsstark: Neben dem richtigen Thema kann auch der Beitragstyp entscheidend sein. Die technische Analyse zeigt, dass Link-Beiträge und Text-Posts für Personenmarken hervorragend funktionieren und eine gute Ergänzung zu Bildern und Videos darstellen können.

LinkedIn-Post-Typen mit dem meisten Engagement, © Agorapulse-Studie zum Thema LinkedIn-Profile von CMOs aus dem Jahr 2022 (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zu einer größeren Ansicht)

Tijen Onaran, Lea-Sophie Cramer und Frank Thelen: Das kannst du von den LinkedIn Top Voices lernen

Tijen Onaran, Gründerin und CEO von Global Digital Women: Die Unternehmerin steht für ein Thema: Diversität. Genau diesem Thema sind auch die meisten ihrer Posts gewidmet. LinkedIn-Nutzer:innen schätzen das, was in der höchsten Engagement Rate der Agorapulse-Analyse resultiert.

Lea-Sophie Cramer, Gründerin und CEO von Amorelie ist eine sehr erfolgreiche Unternehmerin, die auf LinkedIn regelmäßig authentische Einblicke gewährt. Sie teilt sowohl Erfolge als auch Misserfolge und überzeugt so viele Nutzer:innen. Ein Beitrag, der ihre Erschöpfungsdepression thematisierte, ging viral. Über diesen berichtete unter anderem Business Punk.

Frank Thelen, Unternehmer, Business Angel und Investor: Der vielen aus der Sendung Die Höhle der Löwen bekannte sogenannte Serienunternehmer ist sehr aktiv auf LinkedIn. Diese Aktivität wird belohnt. Denn so baute Thelen in den vergangenen Jahren eine großartige Personenmarke und eine Community von knapp einer halben Million Follower auf.

Top drei Top Voices auf LinkedIn und ihre durchschnittlichen Interaktionen pro Post, © Agorapulse-Studie zum Thema LinkedIn-Profile von CMOs aus dem Jahr 2022 (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zu einer größeren Ansicht)

Zur Studie

Im Rahmen der Studie wurden über 1.500 LinkedIn-Beiträge von 22 Corporate Influencern und CMOs aus dem DACH-Raum untersucht. Die Analyse konzentriert sich auf acht LinkedIn Top Voices und verglich 1.000 ihrer Beiträge mit 500 Beiträgen von 16 untersuchten CMO-Profilen. Die ausgewählten LinkedIn Top Voices findest du in dieser aktuellsten Liste von LinkedIn selbst. Alle CMOs waren für den „CMO-of-the-Year-Award” von Horizont nominiert.

Das Business-Netzwerk setzt immer mehr auf KI-Features. Bald könnte ein AI Assistant dir diverse Fragen direkt auf der Plattform beantworten.