In einer Minute kann viel passieren. Vieles kann demonstriert, besungen, nachgestellt, erzählt oder einfach gezeigt werden. Dennoch limitiert die derzeitige Obergrenze für die Videolänge bei TikTok einige Content-Formate und insbesondere Storytelling-Ansätze. Deshalb hatte die App kürzlich bereits mehreren Usern die Möglichkeit gegeben, drei Minuten lange Videos zu kreieren. Jetzt wird diese Option für alle Nutzer:innen eingeführt. Denn viele Creator hatten sich mehr Zeit gewünscht, um spezifische Inhalte an ihre Community zu vermitteln.

Auf dem offiziellen Blog erklärt TikToks Produktmanager Drew Kirchhoff, dass die App zahlreiche Tools bereitstellt, um Creatorn diverse Möglichkeiten zur Entfaltung ihrer Kreativität zu geben. Der über die kommenden Wochen geplante Roll-out der längeren Videos für alle sei nur ein weiteres dieser Tools. Obwohl viele TikToker das kürzere Format von einer Minute Länge bisher auch genutzt haben, um mehrteilige Content-Serien – mit Part 1, 2 und so fort – zu erstellen, möchte TikTok ihnen mehr Zeit in einem Clip einräumen. Alle User sollen drei Minuten lange Videos aufnehmen, einstellen und bearbeiten können. Kirchhoff betont:

[W]e often hear from creators that they’d love just a little more time to bring their cooking demos, elaborate beauty tutorials, educational lesson plans, and comedic sketches to life with TikTok’s creative tools. With longer videos, creators will have the canvas to create new or expanded types of content on TikTok, with the flexibility of a bit more space.