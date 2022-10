Programm knüpft an Creators for Diversity an

Das #OnStage-Programm möchte Kulturinstitutionen auf TikTok eine Stimme geben und knüpft dabei an die Aktion Creators for Diversity aus dem letzten Jahr an. Für diese wurden 47 Insitutionen von TikToks Diversity Board ausgewählt, welche von der Plattform finanzielle und redaktionelle Unterstützung erhielten. Auch Funktionen wie die Möglichkeit, zwischen einer Vielfalt an Pronomen für das eigene Profil zu wählen, reflektieren TikToks Einsatz für Diversität. Die Tatsache, dass TikTok mit der Filterung von Begriffen wie „schwul“ und „LGBTQ“ aktiv die Meinungsfreiheit auf der Plattform einschränkte, zeichnet derweil ein anderes Bild.

Bereits über 340 Millionen Hashtag-Aufrufe

TikToks #OnStage-Programm ist, so die Plattform, schon jetzt ein voller Erfolg. Stand 27.10.2022, 13:00 Uhr hat der Hashtag bereits 347,5 Millionen Aufrufe. Karsten Samland, Head of Entertainment Operations DACH bei TikTok, freut sich über die inspirierenden Inhalte der Community:

Wir freuen uns, mit TikTok #OnStage so viele neue, aufregende Stimmen gewonnen zu haben, die zukünftig ihre künstlerischen Visionen mit unserer Community teilen. Deshalb sind wir besonders froh über die große Resonanz, die #OnStage erhalten hat: Der Hashtag wurde bereits 325.4 Millionen Mal aufgerufen. Und nicht nur Kulturinstitutionen geben unter #OnStage ihre Einblicke hinter die Kulissen, auch die TikTok Community ist unter dem Hashtag aktiv. Wir sind gespannt auf die inspirierenden Inhalte, die die Community und die Kultureinrichtungen unter #OnStage in Zukunft noch teilen werden.

Der Erfolg des Programms zeigt einmal mehr: TikTok ist schon lange kein Ort mehr, der sich über Tanz- und Lipsyncing-Videos sowie eine ausschließlich junge Zielgruppe definiert. Die Plattform wird von einer Vielzahl an Menschen für eine Vielzahl an Zwecken genutzt – immer öfter etwa auch als Nachrichtenquelle. Kulturinstitutionen, die sich aktuell noch zurückhalten, sollten sich trauen, auf TikTok aktiv zu werden. Für mehr Visibility kann der Hashtag #OnStage genutzt werden.