Das „Gravitationszentrum der Gegenwart“ möchte den respektvollen Umgang fördern: Pronomen für TikTok User

Wenn du in der App auf den Bereich „Profil bearbeiten“ klickst, hast du die Möglichkeit, bis zu vier Pronomen hinzuzufügen, die du jederzeit bearbeiten oder entfernen kannst. TikTok kündigte an, dass nun auch bevorzugte deutschsprachige Pronomen zur Verfügung gestellt werden. Das erklärt auch Karsten Samland, Head of Operations im DACH-Raum für TikTok, auf LinkedIn: