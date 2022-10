Auf dem eigenen Blog erklärt TikTok, dass Creatorn ab sofort eine neue Möglichkeit geboten wird, wenn sich diese nicht einzig über Videos ausdrücken möchten. Dabei handelt es sich um den Photo Mode, ein Karussellformat für Bilder, das mobil zur Verfügung gestellt wird. Nutzer:innen können damit einen Karussell-Post erstellen, dessen Bilder automatisch nacheinander angezeigt werden. Außerdem können sie Musik als Soundtrack für diese Bilder ergänzen. Die Viewer wiederum können die Bilder auch in ihrem ganz eigenen Tempo durchswipen.

TikTok liefert bereits einige Beispiele, etwa im Bereich Fotografie, die du nur in der App ansehen kannst. Der Fotomodus könnte die gesamte App Experience TikToks variabler gestalten; allerdings haben viele Creator auch zuvor schon Standbilder im Videoformat integriert.

Um sowohl Foto- als auch Video-Content noch ausführlicher beschreiben zu können, hat die App schon vor kurzem das Limit für die Zeichenanzahl in der Caption drastisch erhöht. Diese Änderung hat TikTok inzwischen ebenfalls offiziell verkündet. 2.200 Zeichen können Creator nunmehr verwenden.

Neben dem Photo Mode hat TikTok einige neue Funktionen eingeführt, um Inhalte noch granularer bearbeiten zu können. Die folgenden Optionen stehen Creatorn in den USA und den meisten Regionen weltweit – eine Spezifizierung bleibt vonseiten TikToks aus – nun zur Verfügung:

TikTok erklärt, dass die neuen Funktionen die Content-Erstellung insofern erweitern, als sie noch mehr individuelle Ansätze für das Storytelling bieten.

We’re excited to see how an enhanced editing experience powers storytelling and makes video creation intuitive and more accessible, making it easier than ever to create great content.