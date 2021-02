Der Kurznachrichtendienst kündigte an, dass User bald mit der Möglichkeit rechnen könnten, digitale Zahlungen oder Trinkgeld von Followern annehmen zu können. Dies machte Twitter-CEO Jack Dorsey auf der Goldman Sachs Technology and Internet Virtual Conference bekannt, wie Reuters berichtet.

Insbesondere solle das neue Feature der Plattform helfen, mehr Geld zu verdienen. Außerdem sei die Funktion ein Weg, mehr Engagement von der User Base von 192 Millionen täglichen Nutzer:innen zu erreichen. Die Zahlungen könnten als die Möglichkeit des Trinkgeld-Gebens sowie zahlungspflichtige Abonnements realisiert werden.

I think the first thing we want to focus on is that economic incentive to people who are contributing to Twitter,