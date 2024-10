Wie wurden Einzelbild-Posts bisher angezeigt?

Vor dieser Neuerung wurden Einzelbild-Posts hauptsächlich im klassischen Feed und auf der Explore-Seite von Instagram angezeigt. Mit der Integration von Einzelbild-Posts in den Reels-Bereich erhöht sich nun die Sichtbarkeit erheblich, da diese Beiträge nun in der gleichen Ansicht wie die vom Algorithmus stark gepushten Reels-Videos erscheinen. Mehr Tipps zu verbesserter Sichtbarkeit liefert Instagram seit neuestem selbst mit Best Practices im Professional Dashboard.

© Instagram via Canva

Was User in zukünftigen Feeds erwarten können

Egal, in welchem Feed sich User aufhalten – ob im klassischen Feed, im Reels Tab oder auf der Entdecken-Seite – Instagram-Nutzer:innen können zukünftig von weiteren spannenden Funktionen profitieren. So arbeitet Meta an automatischen Übersetzungen für Reels und der Integration von KI-generierten Bildern im Feed. Diese Neuerungen wurden auf der diesjährigen Meta Connect angekündigt und könnten das User-Erlebnis erheblich verändern. Die KI-Bilder sind dabei besonders umstritten.