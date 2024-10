Erhalten beliebte Instagram-Videos eine bessere Darstellung? Mosseri erklärt die Qualitätsstrategie im Zusammenhang mit den Aufrufzahlen.

Wer hat, dem wird gegeben? Laut Instagram-Chef Adam Mosseri gibt es einen Zusammenhang zwischen der Popularität von Videos und deren Darstellungsqualität auf der Plattform. Konkret erklärte Mosseri, dass Instagram die Videoqualität für Creator anpasst, die mehr Aufrufe generieren. Diese Anpassung erfolgt jedoch nicht basierend auf dem Verhalten einzelner Zuschauer:innen, sondern auf einer aggregierten Ebene, die sich nach der Gesamtanzahl der Views richtet.

So bestimmt Instagram über die Videoqualität

Mosseri erläuterte diesen Mechanismus in einem Ask Me Anything-Format auf Instagram und erklärte, dass Instagram bei erfolgreicheren Videos auf eine intensivere Kodierung zurückgreift, die den Output qualitativ optimiert. Diese Methode ist nicht nur rechenaufwändiger, sondern erfordert auch mehr Speicherplatz für die größeren Videodateien. Diese Vorgehensweise ermögliche es, beliebtere Videos in einer höheren Qualität darzustellen, während weniger populäre Inhalte in einer niedrigeren Auflösung gezeigt werden. Es handelt sich jedoch nicht um ein starres System mit einer klaren Grenze zwischen hoher und niedriger Qualität, sondern um eine gleitende Skala.