Lerne die Creator kennen, die Instagram revolutionieren. Mit neuen Ideen und kreativen Ansätzen zeigen diese Influencer, wie die Zukunft der Plattform aussieht. Hier ist die offizielle Auswahl von Instagram.

Frischer Wind beim alten Hasen Instagram: Im Format Creators of Tomorrow stellt die Meta-Tochter eine spannende Auswahl an Persönlichkeiten vor, die das Potenzial haben, die Plattform nachhaltig zu prägen. Diese Creator setzen darüber hinaus auch Trends, die die Zukunft des sozialen Netzwerks gestalten könnten. Wir stellen dir einige dieser aufsteigenden Stars vor und erörtern, was sie in ihrer jeweiligen Kategorie so einzigartig macht.

Kreative Köpfe und DM-Worthy Icons

In der Kategorie DM-Worthy Icons stellt Instagram Creator vor, die Inhalte schaffen, die viral gehen und bei den Followern Diskussionen anregen. Ihre Beiträge sind dabei so authentisch und relatable, dass sie es bis in die Direct Messages schaffen – und genau dort wirken sie weiter. Ein Kandidat ist Creator Gio Pineda, bekannt unter seinem Username @giofoodie. Er ist bekannt für seine humorvollen Food Posts, die kulinarische Abenteuer auf eine lustige und sympathische Weise präsentieren. Hier präsentiert er der Community einen Aguas Frescas, auch bekannt als Mexican Pink Drink – und das mit Erfolg. Sein Reel hat bereits über 2,8 Millionen Views.