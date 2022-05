Instagram testing new Stories layout that hides excessive posts pic.twitter.com/hwwafNHy53

Instagram-Test: Nur drei Story-Elemente werden angezeigt

Filipe Espósito berichtet bei 9to5mac über den Feature-Test. Dieser Test betrifft bisher nur einige wenige User. Deshalb ist auch nicht klar, ob Instagram diese Anzeige tatsächlich ausrollen wird; vor allem, wenn das Feedback negativ ausfällt.

Der Social-Media-Experte Matt Navarra hatte schon vor wenigen Wochen Insights zum Test auf Twitter geteilt. Demnach seien insbesondere Social Media Manager unzufrieden mit dieser Art der Stories-Anzeige. Denn nur drei von den diversen Story-Elementen, die Nutzer:innen hochladen können (bis zu 100 Elemente auf einmal), werden in diesem Test angezeigt. Daher erscheint möglicherweise selbst jenen das Feature problematisch, die die Möglichkeit begrüßen würden, nach einer Reihe von Story Parts entscheiden zu können, ob sie weitere Teile sehen möchten – oder eben nicht. Denn nach drei Story-Elementen folgen oft noch relevante Aspekte oder Ergänzungen. Mit dem gewohnten Tippen auf den Screen können die User im Test nun aber schlichtweg nicht mehr alle Stories auf einmal sehen.

Vorstellbar ist, dass Instagram mit dem Test das exzessive Story Posting reduzieren möchte. Möglicherweise sollen aber auch Reels als Content-Format noch stärker gepusht werden. Immerhin wird im Test als Alternative zur Option „Show All“ auf die Möglichkeit verwiesen, Reels anzusehen. Schon jetzt macht die Reels-Rezeption bei Instagram 20 Prozent der Nutzungszeit aus – und künftig soll der Bereich noch mehr Aufmerksamkeit erhalten.

Sollte dieses Update ausgerollt werden, könnte es dazu führen, dass Nutzer:innen noch stärker darauf achten, was sie alles in ihrer Story posten. Zudem müssten sie mit Engagement-Verlusten bei allen Visuals nach dem dritten Story-Element rechnen. Allerdings ist es möglich, dass diese Stories-Anzeigeänderung – zumindest in dieser drastischen Form – nicht ausgerollt wird. Eine offizielle Angabe von Instagram selbst gibt es zum Feature bisher nicht.