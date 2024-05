Die Instagram Features Achievements und Challenges sollen Creator laut Instagram dabei unterstützen, „gute Gewohnheiten aufzubauen und Erfolge zu feiern“. Jetzt hat die Plattform einen Guide herausgebracht, welcher aufzeigt, wie Content Creator die Funktionen gewinnbringend für sich nutzen können. Die wichtigsten Erkenntnisse haben wir in diesem Artikel aufgeführt.

Mit den seit vergangenem Jahr umfassend verfügbaren Achievements würdigt Instagram bestimmte Meilensteine auf der Plattform mit Badges. Creator können je nach Achievement verschiedene Abzeichen erhalten, die beispielsweise zu den Kategorien Trendspotter, Plays oder Followers gehören. Erstere kennzeichnet die Verwendung eines aktuell auf Instagram beliebten Sounds oder Effekts, während sich Plays und Followers auf Meilensteine bei der Abspielung eines Reels (etwa 10.000 Mal) oder der Follower-Zahl (zum Beispiel 5.000) beziehen.

Instagram betont, dass die Achievement-Funktion insbesondere Creatorn, die neu auf der Plattform durchstarten wollen, einen Motivations-Boost bieten kann und sie dazu anregt, selbst kleine Erfolge gebührend zu feiern:

Especially if you are just beginning to find your voice and audience, achievements recognize both your everyday progress and special accomplishments on Instagram, so you can celebrate as the content you produce and the community you build brings you closer to success.