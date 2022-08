Somit hat die Social-Plattform die Full-Screen-Pläne anscheinend wieder aufgenommen, welche erst kürzlich aufgrund von zunehmender Kritik durch etwa eine Petition gestoppt wurden. Ein:e Pressesprecher:in von Meta erklärte gegenüber BuzzFeed, dass Instagram einen Test stoppte, der Fotos und Videos im Vollbild anzeigen sollte. Sie sagte jedoch auch:

Ein „Switch to full screen feed” Button würde Usern genau diese Zeit geben, denn so könnten sie selbst entscheiden, ob sie die Inhalte auf Instagram im Vollbildmodus sehen möchten – oder eben nicht. Meta hält somit einerseits an den Plänen fest beziehungsweise nimmt diese wieder auf, denn 9:16-Video sei die Zukunft, so Instagram-Chef Mosseri. Und das Wachstum von Reels sei ein Hauptbestandteil der Vision Metas, so Meta CEO Mark Zuckerberg. Andererseits begegnet das Unternehmen Usern dadurch mit einem Kompromiss – und führt den 9:16 Fullscreen nicht einfach alternativlos ein. Im Zuge der Vorstellung der „Hiddem Gems“ für Feed-Einstellungen lieferte Mosseri kürzlich auf Twitter eine Erklärung, die genau auf diesen Mittelweg einzahlt:

We want to make sure people have controls to shape IG into what works best for them.