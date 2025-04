Auch wenn es sich dabei um eine frühe Testversion handelt, die derzeit nur intern verfügbar ist und noch nicht von externen Nutzer:innen getestet werden kann, lässt der Funktionsumfang auf eine gezielte Weiterentwicklung des Formats schließen. Was auf den ersten Blick wie eine marginale Anpassung wirkt, steht im Kontext einer übergeordneten strategischen Entwicklung: Instagram stärkt gezielt seine privaten Kommunikationsräume und setzt dabei auf leicht zugängliche, visuell-emotionale Funktionen, die besonders für jüngere Nutzer:innengruppen relevant sind.

© Meta via Canva

Zwischen Farbexperiment und Nutzer:innenbindung: Die Zukunft der Instagram Notes

Das Format Instagram Notes – ursprünglich eingeführt als 60-Zeichen-Statusmeldungen in den DMs – erfreut sich insbesondere bei der Generation Z zunehmender Beliebtheit, so Social Media Today. Der Publisher berichtete zum Start der Funktion, dass jüngere User zehnmal mehr Notes als ältere Nutzer:innen. Nun deutet alles darauf hin, dass Instagram die Möglichkeit zur Personalisierung erweitern will: Nutzer:innen könnten künftig Farben und Emojis auswählen, um ihre Notes individueller zu gestalten.

Instagram testet farbige Notes mit Emoji-Option, © Adwaith Varma via Threads

Andere Personen könnten diese gestalteten Notes übernehmen, ohne dass der Name der ursprünglichen Urheber:in angezeigt wird.

Instagrams Weg zum Messaging-Ökosystem

Obwohl Instagram die Notes-Funktion aus Reels und Feed Posts entfernt hat – wie in unserem Artikel erläutert –, bleibt sie im privaten Raum der Direktnachrichten erhalten und wird dort jetzt gezielt weiterentwickelt. Die Einführung zusätzlicher Funktionen wie Farben und Emojis deutet darauf hin, dass Instagram genau beobachtet, in welchen Nutzungskontexten bestimmte Features gut angenommen werden – und diese entsprechend anpasst oder fokussiert ausbaut.

© ffirst, Meta via Canva

Die Option zur farblichen Gestaltung von Notes könnte dabei helfen, diese innerhalb der Flut an Direktnachrichten stärker sichtbar zu machen und gleichzeitig die expressive Qualität des Formats zu erhöhen. Unter Berücksichtigung der Kommunikationsgewohnheiten jüngerer Nutzer:innengruppen und dem Bedürfnis nach visueller Selbstdarstellung, ist diese Weiterentwicklung als potenziell engagement-fördernd einzuschätzen.

Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass Meta zunehmend auf Formate setzt, die das Messaging-Erlebnis aufwerten und damit im Wettbewerb mit Social Playern wie Snapchat oder BeReal bestehen sollen.